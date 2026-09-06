Mỹ nam đổi vận nhờ 10.000 đồng của Phương Mỹ Chi

Nghe có vẻ tâm linh nhưng câu chuyện của mỹ nam này với Phương Mỹ Chi mà kể ra thì không tin không được.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là cái tên đứng top 1 phòng vé Việt suốt mùa lễ 2/9 năm nay. Thành công rực rỡ của phim không chỉ tiếp tục khẳng định thực lực của Huỳnh Lập trong mảng đạo diễn mà còn đưa tên tuổi của Cody Nam Võ - mỹ nam Vbiz với vai nam chính điện ảnh đầu tay trong sự nghiệp - bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, dù hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nhưng tên tuổi của anh vẫn khá mờ nhạt trong mắt công chúng. Thế nên cú lội ngược dòng lần này có thể nói là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Cody Nam Võ, mà theo như anh chia sẻ thì tất cả đều nhờ "vía" của Phương Mỹ Chi.

Cody Nam Võ cảm ơn Phương Mỹ Chi vì màn truyền vía

Trong một sự kiện, Cody Nam Võ cho biết anh và Phương Mỹ Chi cùng chơi chung trong một nhóm bạn và vô tình gặp nhau dịp Tết. Lúc đó, "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi đã lì xì cho Cody Nam Võ 10.000 đồng để chúc anh "lấy vía phim trăm tỷ". "Hóa ra phim trăm tỷ thật, chắc một phần là nhờ Chi đó", anh nói.

Đáp lại, Phương Mỹ Chi hài hước nói thêm là "via" của cô là phim còn lên nữa chứ không chỉ dừng ở con số đó. Và quả thật, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu hiện có doanh thu 187 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp, đang băng băng tiến đến mốc 200 tỷ trong những ngày tớim cho thấy vía của nữ ca sĩ trẻ này quá tốt.

Dù câu chuyện "xin vía" 10.000 đồng nghe có phần "tâm linh", ảo diệu nhưng netizen đều phải gật gù công nhận Phương Mỹ Chi quả là có năng lượng rất tích cực. Nhiều khán giả còn đùa rằng sau này ai chuẩn bị làm dự án lớn chắc phải xếp hàng xin lì xì từ nữ ca sĩ sinh năm 2003 để lấy may. Bên dưới đoạn víeo, netizen để lại hàng loạt bình luận phấn khí: "Vía của Phương Mỹ Chi đỉnh thật sự", "Cody Nam Võ lần này đúng là lột xác rồi, vừa có tài vừa gặp may nữa", "Lì xì 10.000đ mà đổi lại hẳn phim gần 200 tỷ, thương vụ đầu tư lời nhất năm là đây chứ đâu", "Hai anh em dễ thương quá"...

Sở dĩ nói Cody Nam Võ "đổi vận" nhờ dự án này là bởi anh chàng vốn gia nhập showbiz từ khá sớm. Bắt đầu theo đuổi con đường chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi rồi chính thức ra mắt vào năm 2017 với vai trò thành viên nhóm nhạc nam Uni5, nam ca sĩ sinh năm 1996 luôn được đánh giá là một nghệ sĩ đa năng khi vừa nhảy đẹp, hát tốt, biết rap lẫn sáng tác và diễn xuất. Thế nhưng suốt một thời gian dài, dù tham gia cả mảng âm nhạc lẫn vài dự án web-drama, tên tuổi của Cody vẫn chưa thể bứt phá lên hàng ngôi sao phổ biến.

Thậm chí, Lê Dương Bảo Lâm còn từng cầu nguyện cho Cody Nam Võ có cơ hội tỏa sáng để có động lực tiếp tục làm việc và cống hiến. Đàn anh đã rất xót xa khi thấy nam diễn viên hoạt động 8 năm, giỏi và yêu nghề nhưng chưa có cơ hội được biết đến nhiều.

Dù may mắn chưa mỉm cười nhưng mỹ nam 9X vẫn cống hiến hết mình, tích lũy thêm lượng fan ổn định khi tham gia chương trình thực tế Tinh Hà Say Hi. Và bước ngoặt lớn nhất đã đến khi anh chạm ngõ màn ảnh rộng với vai diễn Trí Bình - một chàng Gen Z bộp chộp, loay hoay tìm kiếm sự rực rỡ trong đời trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Dù ban đầu vấp phải không ít nghi ngại về năng lực của một "tay ngang", Cody Nam Võ đã đập tan tất cả bằng nét diễn tự nhiên, duyên dáng và tràn đầy năng lượng. Những phân cảnh chuyển biến tâm lý thấu hiểu người ông cựu chiến binh của anh đã chạm đến trái tim người xem và nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn.

Với đà chiến thắng này, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu không chỉ giúp tên tuổi của Cody Nam Võ phủ sóng rộng rãi hơn mà còn tạo tiền đề vững chắc để anh tự tin phát triển mạnh mẽ ở con đường diễn xuất chuyên nghiệp trong tương lai.