Mỹ nam đẹp trai nhất thế giới đang viral toàn cõi mạng với bài phát biểu "đỉnh hơn chữ đỉnh"

Lễ trao giải SAG Awards 2025 đã diễn ra vào tối Chủ nhật vừa qua (theo giờ Mỹ) và đang là một chủ đề rất được các mọt phim ảnh quan tâm. Một trong số những nhân vật trở thành chủ đề nóng nhất ngay khi lễ trao diễn ra là Timothée Chalamet, người vinh dự được xướng tên ở một hạng mục danh giá và có màn phát biểu đầy ấn tượng. Lý do Timothée Chalamet được quan tâm hơn cả là bởi trước đó, cơ hội tranh giải thưởng của anh tại các lễ trao giải năm nay tưởng như đã không còn vì anh bị bỏ qua ở hầu hết các giải thưởng tiền Oscar.

Timothée Chalamet nhận giải thưởng danh giá tại SAG Awards 2025

Timothée Chalamet đã giành được giải thưởng lớn đầu tiên cho vai diễn đầy xuất sắc của mình trong bộ phim A Complete Unknown của James Mangold. Trên sân khấu của lễ trao giải SAG Awards 2025, nam diễn viên vừa bất ngờ vừa hiện tinh thần tự tin, đầy tham vọng của mình khi chạm tay vào chiếc cúp danh giá. Anh cho biết:

"Sự thật là, tôi đang theo đuổi sự vĩ đại. Tôi biết mọi người thường không nói như vậy, nhưng tôi muốn trở thành một trong những người vĩ đại. Tôi đã được truyền cảm hứng từ những huyền thoại, những huyền thoại có mặt ở đây tối nay. Tôi được truyền cảm hứng từ Daniel Day-Lewis, Marlon Brando và Viola Davis cũng như từ Michael Jordan, Michael Phelps, và tôi muốn đứng ngang hàng với họ. Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn. Giải thưởng này không có nghĩa là tôi đã đạt được điều đó, nhưng nó là một chút động lực, một chút 'đạn dược' để tôi tiếp tục tiến lên. Cảm ơn rất nhiều.”

Bài phát biểu gây sốt cõi mạng của Timothée Chalamet

Hiện tại, lời phát biểu rằng muốn trở thành người vĩ đại của Timothée Chalamet đang viral khắp MXH. Nhiều người cho rằng, Timothée Chalamet dù còn rất trẻ nhưng anh hoàn toàn đủ tầm cỡ và sự giỏi giang để nói ra sự tham vọng như vậy của mình. Cư dân mạng gần như ủng hộ tuyệt đối bài phát biểu của nam diễn viên và khẳng định rằng Timothée Chalamet đã là "người vĩ đại", chí ít là trong mắt người hâm mộ.

Ở tuổi 29, Timothée Chalamet là người trẻ nhất giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng SAG, điều này càng khiến tham vọng trở nên vĩ đại của anh trở nên đáng tin cậy. Trước đó, người trẻ nhất nhận được giải thưởng này là Nicolas Cage - 32 tuổi khi anh được vinh danh nhờ bộ phim Leaving Las Vegas. Chưa hết, đây còn là lần đầu tiên Timothée Chalamet giành Giải thưởng SAG sau ba lần đề cử cá nhân. Trước đó, anh đã được đề cử cho Call Me by Your Name (2017), Beautiful Boy (2018).

Timothée Chalamet sinh năm 1995, là một nam diễn viên người Mỹ gốc Pháp. Anh từng dẫn đầu top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023, danh sách do tổ chức TC Candler công bố. Tại Việt Nam, Chalamet nổi đình đám nhờ loạt phim nổi tiếng như Call Me by Your Name, Little Women, Dune: Hành Tình Cát,... Sở hữu diện mạo điển trai, không góc chết cùng khả năng nhập vai vô cùng linh hoạt, Timothée Chalamet được kỳ vọng sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai, nhất là sau giải thưởng SAG.