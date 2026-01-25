Mỹ nam đẹp nhất thế giới nhận bằng khen đóng thuế gương mẫu: Niềm tự hào quốc gia, Bộ Văn hoá dành riêng 1 ngoại lệ

Thời gian này, cả Hàn Quốc và châu Á "rúng động" trước cáo buộc trốn thuế của Cha Eun Woo. Mỹ nam đình đám sinh năm 1997 bị truy thu thuế số tiền lên đến 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng), nằm trong top 6 ngôi sao bị truy thu thuế cao nhất thế giới. Dù chưa có kết luận việc Cha Eun Woo có trốn thuế hay không, nhưng dư luận đã vô cùng gay gắt trước vấn đề của "thiên tài gương mặt". Sự nghiệp của Cha Eun Woo có nguy cơ đổ vỡ ngay giữa lúc nam ca sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

cha4-17692335732701747421261-1769242950749-17692429512152022311809-104629.jpg

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến trên các diễn đàn và mạng xã hội đã nhắc lại trường hợp của V (BTS) như một ví dụ tiêu biểu về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Tháng 9/2022, V là một trong số ít cá nhân được thị trưởng thành phố Goyang trao bằng khen vì đóng thuế gương mẫu, ghi nhận sự tận tâm và trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương. Do không thể trực tiếp tham dự vì lịch trình công việc, cha của V đã thay mặt nam nghệ sĩ nhận bằng khen. Thông tin này từng được truyền thông Hàn Quốc đưa tin và được xem là một trong những yếu tố củng cố hình ảnh công dân tiêu biểu của thành viên BTS.

Tháng 9/2022, V là một trong số ít cá nhân được thị trưởng thành phố Goyang trao bằng khen vì đóng thuế gương mẫu, ghi nhận sự tận tâm và trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương (ảnh: X)

V, tên thật Kim Taehyung, sinh ngày 30/12/1995 tại Daegu, Hàn Quốc. Anh là thành viên của BTS - nhóm nhạc nam toàn cầu trực thuộc HYBE, hoạt động với vai trò giọng ca chính. Nghệ danh “V” được cho là viết tắt của “Victory”. Bên cạnh âm nhạc, Kim Taehyung còn được biết đến rộng rãi với tư cách biểu tượng thời trang và nghệ thuật, sở hữu chất giọng baritone trầm và ngoại hình thường xuyên được truyền thông quốc tế ca ngợi.

V là một trong những nam thần nổi tiếng nhất Kpop, sự nghiệp cùng với BTS được gọi là "bảo vật quốc gia" (ảnh: Instagram)

Ngoại hình là lợi thế bất bại của mỹ nam nhà BTS. V từng đứng vị trí số 1 trong danh sách 10 người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh do hãng truyền thông quốc tế TechnoSports đã công bố, vượt qua những biểu tượng Hollywood như Brad Pitt, Robert Pattinson và Chris Evans. Từ 2023-2025, V chiến thắng 3 năm liên tiếp danh hiệu "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" của tạp chí Nubia dựa trên cuộc bình chọn từ người hâm mộ tại 163 quốc gia, ghi nhận hơn 10,7 triệu phiếu bầu, chứng minh sức hút không đối thủ. Trước đó, anh cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng gương mặt đẹp của Shining Awards vào đầu năm 2024.

Visual là lợi thế bất bại của V (ảnh: Nuna V)

Nam thần BTS thường xuyên được bình chọn là người đàn ông đẹp nhất thế giới (ảnh: Nuna V)

Trong sự nghiệp cùng BTS, V góp mặt trong hàng loạt cột mốc quan trọng của nhóm, bao gồm nhiều kỷ lục Guinness, các vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và những lần được đề cử tại Grammy. Anh cũng tham gia sáng tác và viết lời cho một số ca khúc như Hold Me Tight, Run hay Blue & Grey. Ở hoạt động cá nhân, V phát hành album solo Layover vào năm 2023, theo đuổi màu sắc jazz và R&B, đạt doanh số vượt 2 triệu bản trong tuần đầu. Các ca khúc nhạc phim do anh thể hiện như Sweet Night hay Christmas Tree cũng ghi nhận thành tích cao trên iTunes và Billboard. Ngoài âm nhạc, V từng tham gia bộ phim truyền hình cổ trang Hwarang năm 2016.

V đã phát hành album solo Layover vào năm 2023, trước khi nhập ngũ (ảnh: Weverse)

Ngày 10/6/2025, V chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cùng thời điểm với trưởng nhóm RM. Sau khi xuất ngũ, nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý với diện mạo thay đổi rõ rệt, được cho là kết quả của quá trình phục vụ tại đơn vị đặc nhiệm. Trong các chia sẻ hiếm hoi, V cho biết quãng thời gian trong quân đội giúp anh rèn luyện thể chất, tinh thần và chuẩn bị cho các dự án nghệ thuật sắp tới.

V và các thành viên BTS đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự giữa năm 2025

Hậu nhập ngũ, V trở nên nam tính, vạm vỡ, khí chất cũng trưởng thành hơn (ảnh: X)

Song song với sự trở lại của các thành viên, BTS đã công bố kế hoạch tái xuất toàn cầu vào năm 2026. Nhóm dự kiến phát hành album phòng thu mới mang tên ARIRANG vào ngày 20/3/2026, đánh dấu sản phẩm đầy đủ đầu tiên của cả bảy thành viên sau nhiều năm gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự. Một tour lưu diễn thế giới quy mô lớn cũng được lên kế hoạch khởi động từ tháng 4/2026 tại Goyang, với lộ trình đi qua hàng chục thành phố trên nhiều châu lục.

V và BTS đang chuẩn bị cho màn comeback lớn nhất lịch sử (ảnh: GQ Korea)

Đáng chú ý, chính quyền Seoul và các cơ quan văn hóa Hàn Quốc đã xác nhận cho phép BTS tổ chức một concert miễn phí tại Quảng trường Gwanghwamun vào ngày 21/3/2026. Đây được xem là ngoại lệ chưa từng có tiền lệ, khi không gian mang tính biểu tượng lịch sử và chính trị này vốn chỉ dành cho các sự kiện cấp nhà nước hoặc nghi lễ đặc biệt. Buổi biểu diễn dự kiến phục vụ khoảng 18.000-20.000 khán giả thông qua hình thức đăng ký trước, đồng thời được livestream trên toàn cầu. Một số khu vực di sản như Cung điện Gyeongbokgung hay cổng Sungnyemun cũng được chấp thuận làm bối cảnh trình diễn, dưới sự giám sát của Bộ Văn hóa và Cơ quan Di sản.

BTS đã được cấp phép tổ chức concert miễn phí tại Quảng trường Gwanghwamun, đây được xem là ngoại lệ cấp quốc gia dành cho 1 nhóm nhạc (ảnh: X)

Theo giới chuyên gia, những quyết định đặc biệt này phản ánh vị thế của BTS trong vai trò đại sứ văn hóa và biểu tượng quốc gia, với khả năng tạo ra tác động lớn về kinh tế, du lịch và quảng bá hình ảnh Hàn Quốc. Việc một thành viên như V từng được vinh danh vì đóng thuế gương mẫu cũng được nhìn nhận như một phần trong bức tranh tổng thể về trách nhiệm công dân của các nghệ sĩ hàng đầu, giữa lúc vấn đề minh bạch tài chính đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.