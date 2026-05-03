Mỹ nam đẹp nhất thế giới huỷ show

Zayn Malik hủy toàn bộ show tại Mỹ

Sáng ngày 1/5 (giờ địa phương), cộng đồng người hâm mộ xôn xao trước thông báo mới nhất từ Zayn Malik. Cựu thành viên One Direction chính thức xác nhận hủy bỏ toàn bộ các đêm diễn tại Mỹ trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu năm 2026. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi nam ca sĩ vừa trải qua đợt điều trị y tế kéo dài một tháng vì căn bệnh chưa được tiết lộ.

Trên Instagram Story, nam ca sĩ đã gửi một bức tâm thư dài để trấn an người hâm mộ và giải thích về tình hình hiện tại. Zayn chia sẻ rằng anh vô cùng biết ơn sự ủng hộ và tình yêu mà khán giả đã dành cho album mới, cũng như những lời cầu nguyện cho sức khỏe của anh trong suốt thời gian qua.

Nam ca sĩ xác nhận hiện tại anh đã được xuất viện và đang trong quá trình hồi phục tại nhà. Dù khẳng định bản thân đang ổn và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, Zayn vẫn buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn là xem xét lại toàn bộ lịch trình trong những tháng tới. Zayn tiếc nuối khi không thể thực hiện trọn vẹn kế hoạch nhưng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất lúc này là đảm bảo sức khỏe.

Chuyến lưu diễn lần này được lên kế hoạch để quảng bá cho album phòng thu thứ 5 mang tên Konnakol, phát hành ngày 17/4. Tuy nhiên, vấn đề thể trạng khiến số lượng buổi diễn trong Konnakol Tour bị cắt giảm đáng kể. Toàn bộ điểm dừng chân tại Mỹ bị xóa khỏi lịch trình. Dù vậy, các buổi biểu diễn tại Anh và Mexico vào cuối tháng này vẫn được giữ nguyên và đang tiếp tục mở bán vé.

Trước đó, dấu hiệu bất ổn về sức khỏe của Zayn xuất hiện từ giữa tháng 4. Anh phải hủy buổi nghe album và giao lưu với fan tại Kingston (Anh) vào ngày 13/4. Lúc bấy giờ, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi và cho biết bản thân rất buồn vì không thể tham gia sự kiện.

Việc hủy tour tại Mỹ gây nhiều tiếc nuối bởi sức hút của Zayn tại thị trường này vẫn rất lớn. Chuỗi đêm diễn tại Las Vegas hồi đầu năm nhận được phản hồi tích cực. Lượng vé cho Konnakol Tour tại Mỹ cũng đang tiêu thụ nhanh chóng trước khi thông báo hủy show được công bố.

Sự nghiệp của Zayn Malik bắt đầu từ sân khấu The X Factor 2010. Tại đây, anh cùng 4 thành viên khác thành lập One Direction, một nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường âm nhạc. Cùng với One Direction, Zayn chinh phục hàng loạt kỷ lục âm nhạc, sở hữu các bản hit toàn cầu như What Makes You Beautiful hay Story of My Life,..

Tháng 3/2015, Zayn gây sốc khi quyết định rời nhóm giữa chuyến lưu diễn thế giới, mở ra chặng đường hoạt động solo Năm 2016, anh ra mắt album đầu tay Mind of Mine và lập tức đứng đầu bảng xếp hạng ở cả Anh và Mỹ. Đĩa đơn Pillowtalk giúp anh khẳng định màu sắc âm nhạc R&B, đồng thời đưa anh trở thành nam nghệ sĩ Anh Quốc đầu tiên có single đầu tay đạt #1 Billboard Hot 100 và album ra mắt đạt vị trí #1 Billboard 200 tại Mỹ.

Những năm sau đó, Zayn liên tục thử sức với nhiều dự án âm nhạc đa dạng. Anh gặt hái thành công qua các dự án hợp tác như I Don't Wanna Live Forever cùng Taylor Swift hay Dusk Till Dawn kết hợp với Sia. Các album tiếp theo bao gồm Icarus Falls và Nobody Is Listening cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc, tập trung vào chiều sâu nghệ thuật. được tạp chí GQ vinh danh là quý ông mặc đẹp nhất năm 2017.

Năm 2024, album Room Under the Stairs củng cố vị thế của Zayn với phong cách mộc mạc. Đến năm 2026, album Konnakol đánh dấu bước ngoặt khi anh tìm về cội nguồn Nam Á. Album chịu ảnh hưởng từ âm nhạc truyền thống và tinh thần của huyền thoại Nusrat Fateh Ali Khan, kết hợp cùng kỹ thuật thanh nhạc Konnakol đặc trưng.

Konnakol hiện nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn về tư duy âm nhạc. Dù sự cố sức khỏe làm gián đoạn quá trình quảng bá, quyết định tạm dừng để hồi phục của Zayn được đánh giá là cần thiết. Người hâm mộ hiện đang chờ đợi nam ca sĩ sớm quay trở lại sân khấu với trạng thái sức khỏe ổn định nhất.