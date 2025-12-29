Mỹ nam đẹp nhất thế giới 2025: Visual đẳng cấp miễn bàn, mất cả sự nghiệp chỉ trong 4 giờ vì một bức ảnh tội lỗi

Ngày 29/12, Sina đưa tin chuyên trang TC Candler mới đây đã công bố danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới trong đó nam diễn viên Trương Triết Hạn bất ngờ vươn lên đứng vị trí số 1.

Theo đó, tiêu chí chấm điểm của TC Candler dựa vào vẻ đẹp, thần thái và độ nổi tiếng của các nhân vật nổi tiếng. Quy trình lựa chọn kết hợp điểm số của ba hạng mục, trong đó phân tích tỷ lệ đặc điểm khuôn mặt chiếm 50% tổng điểm, sự bình chọn của người hâm mộ chiếm 30% và các đặc điểm cá nhân chiếm 20%. Vì vậy, chiến thắng của Trương Triết Hạn cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ dành cho nam nghệ sĩ dù anh đã bị phong sát từ năm 2021.

Trương Triết Hạn bất ngờ trở thành gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, là nghệ sĩ đa tài có ngoại hình đẹp, vốn là nghệ sĩ dưới trướng biên kịch Vu Chính và từng nổi tiếng với các tác phẩm như Cung tỏa lưu ly, Cung tỏa liên thành, Chế tạo mỹ nhân, Ban Thục truyền kỳ, Lang nha bảng, Bán yêu khuynh thành, Vân Tịch truyện ...

Năm 2019, khi tham gia show giải trí Diễn viên mời vào chỗ (2019) và lọt vào mắt của Triệu Vy, được đại hoa đán số một Trung Quốc lý bất ngờ ký hợp đồng quản lý.

Nhờ đó, năm 2021, Trương Triết Hạn nổi lên với bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Sơn Hà Lệnh . Tuy nhiên, chưa tận hưởng được cảm giác trở thành ngôi sao hot bao lâu, Trương Triết Hạn vướng lùm xùm về lập trường chính trị.

Tháng 8/2021, nam diễn viên bị tố cáo từng đến dự hôn lễ tại ngôi đền Nogi Maresuke nơi thờ vị tướng quân từng tham gia cuộc chiến tranh Trung - Nhật. Hành vi này bị coi cấm kỵ đối với người Trung Quốc, nam diễn viên bị nghi ngờ về lập trường chính trị.

Những bức ảnh kỷ niệm với hoa anh đào, đằng sau là ngôi đền tai tiếng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tội trạng của Trương Triết Hạn. Ngay sau đó, Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc đã có văn bản trừng phạt nam nghệ sĩ với lý do làm tổn thương tinh thần dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên.

Trương Triết Hạn là ngôi sao có thời gian nổi tiếng ngắn nhất trong dàn nghệ sĩ lưu lượng cao tại Trung Quốc.

Vì vậy, sau khi họp với Ủy ban đạo đức và kỷ luật, hiệp hội quyết định khiển trách nghiêm khắc hành vi của ngôi sao Sơn Hà Lệnh. Trương Triết Hạn bị gỡ tên khỏi toàn bộ các sản phẩm nghệ thuật, không có đơn vị sản xuất nào dám mời anh tham gia chương trình. Tài khoản mạng xã hội Weibo của nam diễn viên cũng bị xóa bỏ. Trong vòng 4 tiếng, 27 nhãn hàng đồng loạt thông báo hủy hợp đồng với Trương Triết Hạn. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi giới giải trí Hoa ngữ đã không còn tồn tại cái tên Trương Triết Hạn nữa.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức phía Trương Triết Hạn không kịp lên bài giải thích. Thậm chí, bà chủ của anh là diễn viên Triệu Vy cũng không lên tiếng, sau đó, cô cũng bị phong sát luôn.

Sau này, Trương Triết Hạn liên tục kêu oan nhưng không được để ý. Hiện tại, nam diễn viên không thể hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Anh vẫn tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc và gặp mặt người hâm mộ ở các nước châu Á khác. Mới đây, Trương Triết Hạn thông báo sẽ trở lại đóng phim nhưng tác phẩm của nam diễn viên bị cho là khó lên sóng.

Trương Triết Hạn bay màu chỉ sau 4 tiếng bị phốt.

Nam diễn viên còn khiến bà chủ của mình là Triệu Vy vạ lây.