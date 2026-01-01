Mỹ nam đẹp nhất Đêm hội giao thừa 2026: Visual thách thức cả showbiz, pháo hoa đêm nay cũng không đẹp bằng

Tối 31/12, các đài truyền hình Trung Quốc tổ chức sự kiện âm nhạc để chào đón năm mới 2026, trong đó, Đài truyền hình Hồ Nam thu hút người xem nhờ màn xuất hiện cực ấn tượng của mỹ nam cao 1m90 Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách biểu diễn hai tiết mục là Tôi Rơi Lệ, Cảm Xúc Vỡ Tan một sáng tác của Châu Kiệt Luân, anh biểu diễn cùng "tình đầu quốc dân" Chương Nhược Nam. Trương Lăng Hách mặc vest trắng được ví như bạch mã hoàng tử. Cả hai chìm đắm trong câu từ của bài hát, mỗi cái nắm tay mỗi ánh nhìn đều như đang kể hàng ngàn câu chuyện. Màn biểu diễn của cặp đôi có nhan sắc nổi danh trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại thu về tới 60 triệu người xem.

Trương Lăng Hách như bạch mã hoàng tử khi song ca với Chương Nhược Nam

Ngoài ra, Trương Lăng Hách còn bùng nổ nhan sắc trong tiết mục thứ hai mang tên Người mẫu. Đúng với tên gọi của bài hát, nam diễn viên có màn mặc áo măng tô dài và sải bước như người mẫu trên sân khấu. Màn xuất hiện hoành tráng của Trương Lăng Hách thu về vô số lời khen ngợi.

"Đeo kính râm, anh ấy đẹp trai đến khó tin", "Trương Lăng Hách đẹp đến mức phạm quy rồi", "Tôi là đàn ông, thần tượng của tôi là Vương Tâm Lăng, nhưng anh chàng Trương Lăng Hách này đẹp trai quá nhỉ", "Màn biểu diễn của Trương Lăng Hách thật mê hoặc. Gương mặt điển trai phong trần, đường nét như tượng tạc, trọng hát trầm quyến rũ sao lại tuyệt vời đến thế", "Người đàn ông làm choáng váng toàn bộ khán giả trong sân khấu đêm giao thừa với những bước đi của mình", "Những được nét sâu thẳm trên gương mặt của Trương Lăng Hách được tôn lên với đôi kính đen và kiểu tóc vuốt ngược, bộ trang phục toàn màu đen càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng của anh ấy", "Đôi chân dài và dáng đi tự tin của anh ấy toát lên vẻ cuốn hút, cùng với sức hút độc đáo khiến người ta không thể rời mắt", "Lần này, vẻ ngoài của Trương Lăng Hách thật sự hoàn hảo. Stylist xứng đáng được thưởng!", là những bình luận của hàng triệu khán giả khen ngợi Trương Lăng Hách.

Màn xuất hiện gây chấn động của Trương Lăng Hách với vẻ đẹp như tượng tạc

Nam diễn viên sải bước tự tin trên sân khấu

Giữa dàn tiểu sinh sinh sau năm 1995, Trương Lăng Hách nổi lên như một hiện tượng kể từ thành công của Thương Lan Quyết. Nam diễn viên luôn toát ra khí chất rất riêng, vừa thanh tú vừa cao ráo, tạo cảm giác nổi bật giữa khung hình đông người. Chiều cao lên tới 1m90 càng giúp anh ghi điểm mạnh về mặt thị giác, nhất là trong những phân cảnh cần thần thái hoặc dáng đứng.

Anh gây ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Anh Đào Hổ Phách, Yêu Em... Sắp tới khán giả sẽ gặp lại Trương Lăng Hách trong hai tác phẩm Trục Ngọc đóng cùng Điên Hi Vi và Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn nên duyên cùng Vương Sở Nhiên. Loạt ảnh hậu trường của Trương Lăng Hách trên phim trường luôn thu hút người xem nhờ ngoại hình quá xuất sắc.

Trương Lăng Hách luôn lọt vào top diễn viên 9X đẹp nhất Trung Quốc hiện tại

Nam diễn viên sở hữu vóc dáng như người mẫu chuyên nghiệp

Trương Lăng Hách là cái tên đang được các đạo diễn, nhà sản xuất o bế