Mỹ nam đẹp đến mức là ngoại lệ của Cơ quan tình báo quốc gia, xuất hiện là thúc đẩy bảo vệ an ninh đất nước

Không phải lần đầu tiên nghệ sĩ được chọn làm gương mặt đại diện cho các chiến dịch xã hội, nhưng trường hợp của Hyun Bin vẫn gây chú ý đặc biệt. Với sức ảnh hưởng phủ sóng nhiều thế hệ khán giả, nam diễn viên vừa chính thức trở thành ngoại lệ hiếm hoi khi được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc lựa chọn cho một vai trò mang tính biểu tượng liên quan đến an ninh quốc gia.

Hyun Bin được bổ nhiệm đặc vụ phản gián danh dự

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 7/4, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã chính thức bổ nhiệm Hyun Bin làm đặc vụ phản gián danh dự. Đây là động thái nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về khái niệm phản gián - lĩnh vực liên quan đến việc phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động tình báo từ bên ngoài có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia.

Việc lựa chọn một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn như Hyun Bin không đơn thuần mang tính hình thức. Phía NIS cho biết trong bối cảnh các vụ rò rỉ công nghệ, bí mật quốc phòng ngày càng gia tăng, vai trò của công tác phản gián trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thông qua hình ảnh của một nghệ sĩ quen thuộc với công chúng, cơ quan này kỳ vọng có thể đưa khái niệm vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ an ninh quốc gia đến đông đảo người dân.

Trong thời gian tới, Hyun Bin sẽ đồng hành cùng NIS trong các hoạt động truyền thông liên quan đến phản gián, đóng vai trò như cầu nối giữa cơ quan chức năng và công chúng. Việc một diễn viên được đặt vào vị trí mang tính biểu trưng cho lĩnh vực nhạy cảm như vậy cho thấy mức độ tin tưởng cũng như sức ảnh hưởng đặc biệt của anh trong xã hội Hàn Quốc.

Từ màn ảnh đến đời thực và hành trình giữ vững vị thế "nam thần quốc dân"

Trước khi nhận vai trò danh dự này, Hyun Bin từng có cơ hội hóa thân thành nhân vật liên quan đến lĩnh vực tình báo trong bộ phim The Point Men (Đàm Phán). Đây là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ vụ khủng hoảng con tin Hàn Quốc tại Afghanistan năm 2007, một trong những sự kiện chính trị nghiêm trọng của nước này.

Trong phim, Hyun Bin vào vai Park Dae Sik, một đặc vụ tình báo quen thuộc với địa bàn Trung Đông, đồng hành cùng nhà ngoại giao Jae Ho (Hwang Jung Min) trong nỗ lực giải cứu các con tin bị Taliban bắt giữ. Nhân vật của anh không phải anh hùng hoàn hảo mà mang nhiều tổn thương tâm lý, từng trải và có phần gai góc, tạo nên màu sắc khác biệt so với hình ảnh thường thấy của nam diễn viên.

Để thể hiện vai diễn này, Hyun Bin đã thay đổi đáng kể về ngoại hình với mái tóc dài, râu rậm và phong thái bụi bặm. Bên cạnh đó, các phân cảnh hành động được đánh giá cao nhờ sự chân thực, tiết chế, góp phần khắc họa rõ nét áp lực và tính chất nguy hiểm của công việc tình báo. Chính sự đầu tư này giúp vai diễn của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

The Point Men không chỉ gây chú ý bởi nội dung dựa trên sự kiện có thật mà còn bởi bối cảnh quay tại khu vực Trung Đông với điều kiện khắc nghiệt. Đoàn phim phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, đồng thời phối hợp với ê-kíp đa quốc gia, tạo nên một trong những dự án có quy mô sản xuất đáng chú ý của điện ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây.

Sinh năm 1982, Hyun Bin là một trong những gương mặt hàng đầu của làn sóng Hallyu. Anh bắt đầu được chú ý rộng rãi từ My Name Is Kim Sam Soon, sau đó tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm như Secret Garden, The Snow Queen hay gần đây là Crash Landing on You.

Không đóng khung trong một hình tượng, Hyun Bin liên tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ lãng mạn, hài hước đến hành động, chính kịch. Khả năng cân bằng giữa sức hút ngôi sao và năng lực diễn xuất giúp anh duy trì độ phổ biến ổn định suốt nhiều năm, đồng thời nhận được các giải thưởng quan trọng như Daesang tại Baeksang Arts Awards.

Việc được Cơ quan Tình báo Quốc gia lựa chọn cho vai trò đặc vụ phản gián danh dự không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn cho thấy vị trí đặc biệt của Hyun Bin trong lòng công chúng. Từ màn ảnh đến đời thực, hình ảnh của anh đang dần mở rộng, không chỉ dừng lại ở một diễn viên mà còn trở thành biểu tượng có sức lan tỏa trong những lĩnh vực rộng hơn.

Nguồn: Star News