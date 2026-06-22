Mỹ nam đẹp đến mức đi sự kiện xong bị fan cấm về nước: Hoàng tử bước ra từ ngôn tình, 360 độ không góc chết

Mỹ nam nào mà đẹp đến mức như vậy?

Mới đây, Tống Uy Long đã tham gia sự kiện Global OTT Awards 2026, Hàn Quốc. Nhan sắc của anh chàng đã viral khắp xứ sở Kim Chi, đến mức nhiều fan hâm mộ bình luận rằng họ muốn giấu hộ chiếu của nam diễn viên để không cho anh về nước nữa.

Visual như hoàng tử ngôn tình của Tống Uy Long.

Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà Tống Uy Long lại có sức hút lớn đến vậy. Anh vốn được coi là một trong những mỹ nam điển trai bậc nhất dàn sao trẻ Trung Quốc hiện tại, ghi điểm nhờ gương mặt nam tính cùng thân hình khỏe mạnh. Khi diện trang phục vest đen sang trọng tại Global OTT Awards 2026, trông anh như một hoàng tử bước ra từ ngôn tình, 360 độ đều không có góc chết.

Trên mạng xã hội, netizen Việt cũng đang hết lời ca ngợi nhan sắc của Tống Uy Long:

- Một bên là sinh viên nhạc viên vui tươi yêu đời. Một bên là thiếu gia nhà tài phiệt trầm ổn xa cách. Cái nhan sắc này đi đến đâu cũng sẽ bị các chị em giấu hộ chiếu giữ lại không cho về thôi, haha.

- Trong vòng 5 phút nữa tôi muốn có toàn bộ thông tin về người đàn ông này.

- Trên ảnh hay ngoài đời đều đẹp.

- Face ảnh nét sẵn rồi, cộng thêm make quá có tâm nên càng đẹp trai.

- Đẹp má ơi luôn á ông xã ơi.

Cho những ai chưa biết, ở sự kiện Global OTT Awards 2026, Tống Uy Long vinh dự nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất. Việc xuất hiện tại Busan, được đông đảo người hâm mộ tung hô, đó là quả ngọt hoàn toàn xứng đáng dành cho mỹ nam sinh năm 1999 sau nhiều năm tích cực hoạt động nghệ thuật.

Tống Uy Long trên bục trao giải tại Global OTT Awards 2026.

Trong sự nghiệp của mình, anh đóng chính nhiều bộ phim đáng xem. Ở màn ảnh rộng, đó là Niệm Niệm Tương Vong và Thanh Xuân Của Mình Đều Là Cậu. Còn ở màn ảnh nhỏ, anh chàng được biết đến qua các phim Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em đóng cùng Châu Vũ Đồng, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc đóng cùng Tống Thiến, Thư Sinh Xinh Đẹp đóng cùng Cúc Tịnh Y, Quân Tử Minh đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên, Bảy Thanh Tâm Giản đóng cùng Lưu Hạo Tồn hay Thiều Hoa Nhược Cẩm đóng cùng Bao Thượng Ân.

Khán giả đang rất mong chờ Chó Hoang Và Xương do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính.

Hiện tại, Tống Uy Long có một dự án cực kỳ đáng chờ đợi là Chó Hoang Và Xương. Đây là phim ngôn tình hiện đại anh hợp tác với Trương Tịnh Nghi, được cho là sẽ lên sóng vào tháng 7 tới. Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ màn tái hợp của anh và Cúc Tịnh Y trong bộ phim Thiên Hương.

Thu Phong

nguồn: Weibo