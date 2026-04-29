Mỹ nam đẹp đến độ làm nữ đồng nghiệp tim đập 132 nhịp/phút: Visual này tập kích thì chết chứ sống gì nổi

Thu Phong |

Khoảnh khắc mỹ nam này khiến nhịp tim đồng nghiệp nữ tăng vọt khiến cư dân mạng thích thú.

Mới đây, khoảnh khắc Ngụy Triết Minh khiến cho nhịp tim của Trương Nghệ Phàm tăng vọt đã gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, cả hai cùng tham gia chương trình Xin Chào Thứ 7 và có màn tương tác "đỉnh nóc kịch trần".

Khoảnh khắc Ngụy Triết Minh "tập kích" Trương Nghệ Phàm khiến netizen quắn quéo vô cùng.

Dù chênh nhau 10 tuổi, thế nhưng cả hai được đánh giá là rất đẹp đôi và sẽ rất tuyệt nếu họ sớm hợp tác ở một dự án ngôn tình.

Cụ thể, đó là khi mà Ngụy Triết Minh bất ngờ "tập kích" Trương Nghệ Phàm bằng cách đưa mặt vào gần cô, sau đó họ còn nắm tay. Và trong khoảnh khắc này, tim của Trương Nghệ Phàm đã đập tới 132 nhịp/phút. Không chỉ vậy, gương mặt cô còn ánh rõ vẻ ngượng ngùng, kèm theo đó là nụ cười cực kỳ tươi tắn khi đối diện với anh chàng Ngụy Triết Minh không khác gì nam thần từ truyện ngôn tình bước ra.

Màn tương tác của Ngụy Triết Minh và Trương Nghệ Phàm trên chương trình khiến Chung Hán Lương thích thú.

Còn đây là phản ứng của MC Hà Cảnh.

Chứng kiến những khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi Ngụy Triết Minh - Trương Nghệ Phàm, cả Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan, MC Hà Cảnh cùng các khách mời của chương trình đều không giấu nổi vẻ thích thú. Còn trên mạng xã hội, netizen cũng phấn khích tột độ, đồng thời bày tỏ mong muốn cả hai sẽ sớm hợp tác trong một dự án phim ngôn tình nào đó.

Phản ứng của Nghiêm Khoan cùng dàn khách mời.

Một vài bình luận của netizen:

- Gặp tui là tim bay ra ngoài luôn chứ không chỉ là tăng đâu.

- Trời ơi chemistry dữ vậy, người đâu ban kịch bản.

- Ship kịch bản tới đây nè, Nguỵ Triết Minh đẹp trai quá trời.

- Trời ơi cô ngại cô mắc cỡ mà tui quắn quéo giùm là sao??!! Cô này xinh dễ sợ, không phải đẹp sắc nét mà kiểu nhìn xinh xắn dịu dàng dễ mến như em gái nhà bên. Mắt cười cong cong như trăng khuyết cưng dễ sợ.

- Mang một bộ hiện đại cho 2 người này đê, tui thấy cổ dễ thương quá trời còn có đôi mắt cười nữa.

- Nhìn hợp nhau ghê muốn thấy tác phẩm của hai anh chị.

- Nam nhân trưởng thành rồi thật đáng sợ, cứ cuốn hút kiểu gì á.

- Gặp tui á tui xỉu cái đúng luôn còn được, haha.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên, Ngụy Triết Minh là cái tên không còn xa lạ với khán giả. Dù không phải ngôi sao lưu lượng hàng đầu, thế nhưng anh chàng được công nhận cả về ngoại hình, nhan sắc lẫn diễn xuất. Ngụy Triết Minh từng góp mặt trong các dự án phim như Nhân Viên Tài Năng Đổng Ân Ân, Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh, Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được, Dĩ Ái Vi Doanh, Quốc Sắc Phương Hoa, Cẩm Tú Phương Hoa...

Còn về phần Trương Nghệ Phàm, cô là một nữ ca sĩ - vũ công ba lê - diễn viên. Hành trình chinh phục điện ảnh của cô mới bắt đầu. Tính đến lúc này, mỹ nhân sinh năm 2000 đã đóng một số vai phụ trong các phim điện ảnh Em Của Thời Niên Thiếu, Đêm Nay Vừa Đúng Lúc, Tam Tâm Nhị Ý.

