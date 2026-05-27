Mỹ nam bị ghét nhất Trung Quốc: Ca hát diễn xuất không cái nào ra hồn, liên tục vướng thị phi thái độ

Vương Hạc Đệ nhiều lần gây tranh cãi vì ca hát

Thời gian vừa qua, cái tên Vương Hạc Đệ tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi liên tục xuất hiện trong các chủ đề tranh luận trái chiều liên quan đến thái độ với đồng nghiệp, hoạt động nghệ thuật và cả những dự án biểu diễn cá nhân. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn mỉa mai anh là “gã đàn ông nhỏ nhen nhất showbiz Trung Quốc”, xuất phát từ những đồn đoán xoay quanh cách ứng xử trong các show giải trí và phản ứng trên mạng xã hội với đồng nghiệp.

Xuất thân là diễn viên, Vương Hạc Đệ bắt đầu được chú ý từ Tân Vườn Sao Băng năm 2018, sau đó nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim thần tượng Hoa ngữ. Dù tác phẩm gây nhiều tranh luận về chất lượng, tên tuổi anh vẫn nhanh chóng được biết đến rộng rãi. Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, anh còn duy trì hoạt động âm nhạc với vai trò ca sĩ không chuyên, chủ yếu thông qua nhạc phim và các dự án âm nhạc nhỏ lẻ.

Ngay từ giai đoạn đầu, Vương Hạc Đệ đã tham gia thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim gắn với dự án anh đóng chính. Trong Tân Vườn Sao Băng, anh cùng dàn diễn viên F4 thể hiện các bài như For You, Tạo Ra Hồi Ức, Chưa Bao Giờ Nghĩ Đến và Nghĩ Cũng Không Cần Nghĩ . Các sản phẩm này mang tính quảng bá cho bộ phim nhiều hơn là hoạt động ca hát độc lập, nhưng vẫn giúp anh tăng độ nhận diện trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Sau đó, anh tiếp tục góp giọng trong một số nhạc phim như Không Oán trong Tương Dạ 2 khi song ca cùng Tống Y Nhân và Thấu Hiểu trong Cuộc Sống Lý Trí cùng Tần Lam. Dù kỹ năng thanh nhạc chưa được đánh giá cao, thậm chí từng có khoảnh khắc hát lệch tông gây chú ý, các màn trình diễn này vẫn thu hút sự quan tâm nhờ hiệu ứng từ phim và hình tượng trẻ trung.

Từ năm 2019, Vương Hạc Đệ bắt đầu phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân với Miss Me , đánh dấu bước thử sức đầu tiên trong vai trò ca sĩ. Đến năm 2022, anh ra mắt Trùng Khánh Đắc Hành , cho thấy định hướng rõ hơn với phong cách hiện đại. Giai đoạn 2023–2024, ca khúc Tango Bên Bờ Biển hợp tác cùng Vương Tề Minh và Phát Sa trở thành sản phẩm được chú ý, mang màu sắc hip hop và electronic.

Sau đó, Vương Hạc Đệ tiếp tục phát hành các ca khúc như Burn, Elegant, Pretty và CY Freestyle , đồng thời xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện âm nhạc và chương trình giải trí. Tuy nhiên, việc chuyển hướng sang biểu diễn cũng kéo theo tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng anh chưa phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn tham gia nhiều tiết mục sân khấu.

Bên cạnh đó, Vương Hạc Đệ từng tổ chức các chương trình concert giao lưu fan kết hợp biểu diễn. Một số sự kiện thu hút lượng lớn khán giả, song cũng gây tranh luận về khả năng hát live và khả năng kiểm soát sân khấu và giá vé đắt đỏ chưa tương xứng chất lượng. Điều này khiến hình ảnh của anh tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Sự nghiệp nhiều tranh cãi của Vương Hạc Đệ

Song song với lĩnh vực âm nhạc, sự nghiệp diễn xuất của Vương Hạc Đệ vẫn là yếu tố giúp anh chính định hình tên tuổi trên thị trường. Những ngày gần đây, anh tiếp tục bị nhắc đến trong các chủ đề hot search liên quan đến thái độ và phản ứng với đồng nghiệp, kéo theo nhiều đồn đoán về cách hành xử trong show giải trí và hậu trường. Dù vậy, xét tổng thể, anh vẫn thuộc nhóm diễn viên lưu lượng có sức ảnh hưởng lớn của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau Tân Vườn Sao Băng, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án như Tương Dạ 2, Cuộc Sống Lý Trí hay Ngộ Long, song chưa có tác phẩm nào tạo thêm bước đột phá rõ rệt. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2022 với Thương Lan Quyết, nơi anh đảm nhận vai Đông Phương Thanh Thương. Bộ phim trở thành hiện tượng, giúp anh bùng nổ danh tiếng và mở rộng lượng người hâm mộ nhanh chóng.

Tuy nhiên, sau thành công này, các dự án tiếp theo như Dĩ Ái Vi Doanh hay Đại Phụng Đả Canh Nhân không còn tạo hiệu ứng tương tự, khiến tranh luận về năng lực diễn xuất ngày càng rõ rệt. Một bộ phận khán giả đánh giá anh còn hạn chế trong biểu cảm và thoại, đặc biệt ở các vai tâm lý nặng, trong khi ý kiến khác cho rằng lợi thế ngoại hình và hình tượng nhân vật giúp anh duy trì sức hút.

Gần đây, các dự án mới của anh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi trailer vừa ra mắt đã nhận phản hồi trái chiều. Diễn xuất bị cho là chưa ổn định, thiên về phóng đại cảm xúc, dù phim vẫn thu hút sự chú ý nhờ dàn cast và hiệu ứng truyền thông.

Ngoài ra, một số tin đồn liên quan đến thái độ với đồng nghiệp như Thẩm Nguyệt hay Ngu Thư Hân cũng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội, dù chưa được xác nhận chính thức. Các nội dung này liên tục bị đẩy lên hot search, góp phần khiến tên tuổi Vương Hạc Đệ luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ gây tranh cãi của showbiz Hoa ngữ.

Hiện tại, Vương Hạc Đệ vẫn giữ vị trí là một trong những gương mặt trẻ có độ nhận diện cao. Tuy nhiên, đi cùng danh tiếng là chuỗi tranh luận kéo dài về diễn xuất, lựa chọn kịch bản và hình tượng cá nhân, khiến anh trở thành một trong những nghệ sĩ có mức độ phân cực dư luận rõ rệt trong giới giải trí Trung Quốc.

