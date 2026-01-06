Mỹ muốn thiết lập 'chế độ bảo hộ thực tế'

Người biểu tình có vũ trang yêu cầu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro.

Nhà phân tích địa chính trị và kinh tế độc lập Nicolas Takayama Constantini, người đang làm việc tại Peru, đã phác thảo cơ chế hoạt động của các biện pháp này trên RIA.

"Về mặt hoạt động, điều đó có nghĩa là họ sẽ có một chính quyền giám hộ trên thực tế", Constantini giải thích. Điều này có nghĩa là:

Bước 1: "Kiểm soát chính trị gián tiếp" thông qua một "chính quyền lâm thời" hoặc "hội đồng chuyển tiếp" được Washington phê duyệt, chứ không phải do người dân Venezuela quyết định.

Bước 2: Kiểm soát kỹ thuật và tài chính đối với ngành dầu khí, bao gồm các hợp đồng, cảng và dòng chảy ngoại tệ.

Bước 3: Kiểm soát trực tiếp doanh thu dầu mỏ, hoặc bởi Bộ Tài chính Mỹ, "hoặc một số thực thể do Mỹ kiểm soát".

Bước 4: Một số hình thức hiện diện quân sự hoặc an ninh của Mỹ, không nhất thiết phải quy mô lớn.

"Vì vậy, trên thực tế, đây không phải là hình thức quản trị truyền thống, mà là một hình thức bảo hộ chức năng, tương tự như Iraq năm 2003", nhà quan sát nhận định.

Mục tiêu từ chiến dịch của Mỹ

"Xét từ góc độ kinh tế hợp lý, can thiệp quân sự là không hiệu quả. Chi phí về quân sự, chính trị và uy tín mà Mỹ phải trả vượt xa bất kỳ lợi ích năng lượng tiềm năng nào. Nhưng không chỉ là vấn đề tài nguyên", ngay cả trong trường hợp của Venezuela (dầu mỏ, khí đốt, đất hiếm, kim loại công nghệ, vàng), Constantini nói.

Đây là cách để gửi một thông điệp tới các đối thủ địa chính trị của Washington, bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran, về việc ngăn chặn tài nguyên của Venezuela rơi vào tay họ, và cho các quốc gia trong khu vực biết: "Nếu các bạn không khuất phục hoặc không cung cấp tài nguyên cho tôi khi tôi cần, điều này sẽ xảy ra với các bạn".

"Tôi muốn lưu ý rằng, rõ ràng là Mỹ không quan tâm đến lợi ích của Venezuela hay thậm chí là lợi ích của công dân Mỹ liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy, bởi vì các cơ quan ở Mỹ nói rằng dòng chảy ma túy chính vào Mỹ không đến từ Venezuela", chuyên gia này nói thêm.

Báo hiệu sự tan rã cuối cùng của trật tự hậu Thế chiến II

"Đây là một tiền lệ cực kỳ nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế. Điều đó có nghĩa là chủ quyền quốc gia không còn hiệu lực nữa. Quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia không còn tác dụng.

Nó bình thường hóa việc thay đổi chế độ bằng vũ lực mà không cần sự cho phép đa phương. Nó củng cố ý tưởng rằng quyền lực vượt lên trên luật pháp quốc tế", Constantini giải thích.

"Điều này đánh dấu sự kết thúc của những gì còn sót lại của luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai... sự quân sự hóa mạnh mẽ hơn trong chính sách đối ngoại và sự gia tăng nhanh chóng quá trình phân mảnh trật tự toàn cầu thành các khối đối lập.

Điều này ngụ ý rằng các cường quốc khác cũng có thể làm điều tương tự nếu họ không coi một chính phủ cụ thể nào đó là hợp pháp và coi đó là mối đe dọa", nhà quan sát kết luận.