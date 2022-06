Mỹ muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam khi điều kiện phù hợp

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.

Bộ Ngoại giao ngày 14/6 cho biết, sáng 13/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nhân dịp thăm Việt Nam ngày 10-13/6/2022.



Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính quyền và Quốc hội Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao Mỹ, đã dành cho Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam sự tiếp đón chu đáo, trọng thị nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; sẵn sàng cùng Mỹ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Bộ trưởng chúc mừng Mỹ đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, qua đó khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ tăng cường hợp tác và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực.

Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp.

Bà Sherman đánh giá chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thu được nhiều kết quả thực chất, tạo động lực cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư.

Bà Sherman bày tỏ nhất trí về việc Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ có những hệ quả tích cực cả về song phương và đa phương; vui mừng khi lợi ích và chính sách của Mỹ và ASEAN có nhiều điểm tương thích; khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng và có trách nhiệm với Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các nước thành viên ASEAN để khai thác hiệu quả dư địa trong quan hệ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực song phương như trao đổi đoàn cấp cao, phòng, chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, trao đổi thương mại - đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện…

Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như các sáng kiến kết nối tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vấn đề Biển Đông, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác giáo dục tại tiểu vùng Mê Công, tình hình Nga - Ukraine…

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có buổi làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman. Tiếp nối thành công chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đề nghị bà Sherman phối hợp thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden trong năm 2022.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin với Việt Nam về các sáng kiến khu vực. Thứ trưởng cũng đề nghị phía Mỹ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyển đổi năng lượng sạch…

Về phần mình, Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman bày tỏ vui mừng khi hai bên từng bước nối lại các hoạt động tiếp xúc trực tiếp, trao đổi đoàn sau dịch COVID-19.

Bà Sherman đánh giá cao Việt Nam đã tham gia Lễ Khởi động thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; khẳng định đây là cơ hội để Việt Nam cùng các nước khu vực góp phần định hình các tiêu chuẩn và luật chơi chung đối với các lĩnh vực hợp tác nhiều triển vọng tại khu vực như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng sạch, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế…

Bà Sherman khẳng định Mỹ và các nước sẵn sàng hỗ trợ về nguồn lực, tài chính, công nghệ, kỹ thuật… để Việt Nam thực hiện thành công các cam kết tại COP26, các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh; công bố bổ sung ngân sách 19 triệu USD cho các hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có Biển Đông, tình hình Nga - Ukraine. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, cũng như việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải – hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, nhất là các cơ chế của ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Cũng trong chuyến thăm, Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman đã chào xã giao Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và có các cuộc gặp với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến.