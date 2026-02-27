Mỹ muốn Israel tấn công Iran trước

Theo thông tin sơ bộ, các cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump được cho là thích kịch bản trong đó một chiến dịch của Israel sẽ diễn ra trước hành động có thể xảy ra của Mỹ.

Nhóm cộng sự của ông Trump tin rằng một cuộc tấn công của Israel sẽ kích động Iran đáp trả, điều này sẽ tạo thêm lý do để Mỹ can thiệp. Cách tính toán này được giải thích bởi những đặc điểm riêng biệt của dư luận Mỹ liên quan đến khả năng xảy ra chiến tranh với Iran.

Một số nghiên cứu xã hội học gần đây chỉ ra rằng xã hội Mỹ có ý chí hạn chế trong việc ủng hộ một chiến dịch quân sự quy mô lớn mà không có lý do trực tiếp. Đồng thời các nguồn tin cho rằng phương án khả thi nhất cho những diễn biến tiếp theo vẫn là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Phát ngôn viên Nhà Trắng - bà Anna Kelly khi trả lời các câu hỏi của nhà báo đã nhấn mạnh rằng giới truyền thông có thể suy đoán, nhưng quyết định cuối cùng hoàn toàn thuộc về Tổng thống.

Mỹ có lý do nhảy vào cuộc chiến nếu Iran đáp trả Israel.

Đại sứ quán Israel tại Washington từ chối bình luận công khai về những thông tin này. Mặc dù vậy trước đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp tại Washington, nơi các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và khả năng tên lửa của Tehran đã được thảo luận.

Song song với đó, phái đoàn đàm phán của Mỹ tiếp tục duy trì những cuộc tiếp xúc ngoại giao với phía Iran. Chính quyền Mỹ cũng đang đánh giá mọi rủi ro quân sự tiềm tàng, bao gồm cả khả năng Iran tấn công nhiều mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, Washington đã điều động lại các máy bay chiến đấu F-22A đến Israel trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang. Số tiêm kích tàng hình này được cho là sẽ "đặc trị" những chiếc Su-35 mà Tehran mới nhận từ Nga.