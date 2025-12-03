Mỹ muốn EU "trả lại tài sản bị đóng băng" cho Nga

Theo RBC Ukraine và TASS, các quan chức Mỹ đã nói về việc Liên minh châu Âu (EU) nên trả lại tài sản đóng băng cho Nga khi Đại diện đặc biệt của EU về trừng phạt David O'Sullivan đến thăm Washington vào mùa hè này.

Thông tin đã được nguồn tin của tờ Politico tiết lộ. Tờ báo này viết: Các quan chức Mỹ "đã nói với ông ấy một cách chắc chắn rằng kế hoạch của họ là trả lại tài sản cho Nga sau khi ký bất kỳ kế hoạch hòa bình nào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 năm nay - Ảnh: AP

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Trong bài phát biểu hồi tháng 9, bà cho biết EU dự định sử dụng số tiền này để tài trợ cho Ukraine thông qua cơ chế cho vay bồi thường.

Theo một nhà ngoại giao, Brussels muốn cung cấp cho các tài sản này một "công thức chính trị châu Âu".

Trái lại, Mỹ phản đối ý tưởng này ngay từ đầu.

Các thông tin được cho là rò rỉ từ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 cho biết ông đã đề xuất phân bổ 100 tỉ USD từ tài sản này cho việc tái thiết và đầu tư vào Ukraine dưới sự kiểm soát của Mỹ, đồng thời chuyển số tiền còn lại sang một cơ chế riêng biệt giữa Mỹ và Nga.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gần đây tuyên bố kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và địa chính trị.

Còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Hội đồng châu Âu có thể quyết định về tài sản bị đóng băng của Nga sớm nhất là vào ngày 18-12.