Mỹ muốn EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga.

Các nhà lãnh đạo EU muốn cấp "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ euro (160 tỷ đô la) cho Kiev bằng cách sử dụng các khoản tiền bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp, bất chấp sự phản đối từ Bỉ, thành viên khối này, nước đã nhiều lần cảnh báo, chương trình này tiềm ẩn rủi ro về tài chính và pháp lý.

Theo Politico, các quan chức Mỹ đã nói với đặc phái viên trừng phạt của EU, David O'Sullivan, trong chuyến thăm Washington vào mùa hè này rằng, họ có kế hoạch trả lại tài sản bị đóng băng của Nga sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết.

Theo kế hoạch hòa bình 28 điểm được cho là của Mỹ bị rò rỉ vào tháng 11/2025, 100 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào "những nỗ lực tái thiết và đầu tư vào Ukraine" do Mỹ dẫn đầu, trong đó Washington sẽ nhận được 50% lợi nhuận.

EU sẽ đóng góp thêm 100 tỷ đô la để tăng quy mô đầu tư, trong khi số tài sản còn lại của Nga sẽ được chuyển vào một "phương tiện riêng biệt giữa Mỹ và Nga", báo cáo cho biết thêm.

Bloomberg sau đó đưa tin điều khoản về việc giải tỏa tài sản đã bị hủy bỏ.

Điều khoản này đã trở thành nguồn gây căng thẳng sau khi kế hoạch bị rò rỉ, với việc các quan chức EU phản đối viễn cảnh Mỹ lấy một phần tài sản và chuyển phần còn lại vào một phương tiện chung với Nga, một số nhà ngoại giao nói với Politico.

Nga hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ, tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh rằng, mặc dù đề xuất ban đầu của Mỹ có thể là cơ sở cho một giải pháp, nhưng vẫn cần phải làm rõ một số điểm.

Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn số tiền bị đóng băng của Nga, đã phản đối việc tịch thu.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot ngày 1/12 tuyên bố rằng, kế hoạch của EU "không mang lại sự chắc chắn pháp lý cần thiết cũng như không loại bỏ được các rủi ro tài chính hệ thống", ông lập luận rằng, một "khoản vay thông thường của EU" sẽ hợp lý hơn.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng từ chối hỗ trợ khoản thanh toán 140 tỷ euro cho Ukraine được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga, với lý do rủi ro đối với đồng euro.

Moscow cho biết, bất kỳ hành vi sử dụng tài sản có chủ quyền nào của nước này cũng sẽ bị coi là "trộm cắp", và sẽ phải chịu các biện pháp đối phó.