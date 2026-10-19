Mỹ 'mở toang cửa' cho dầu Nga: Quốc gia NATO lập tức tuyên bố sẽ mua thêm dầu từ Moscow

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ tiếp nhận một phần dầu diesel Nga xuất khẩu theo thỏa thuận giữa Moscow và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar mới đây cho biết nước này sẽ mua một phần dầu diesel mà Nga đưa ra thị trường quốc tế theo thỏa thuận mới đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trên kênh truyền hình Kanal 7, ông Bayraktar đánh giá thỏa thuận cung ứng nhiên liệu giữa Washington và Moscow có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Trong những tháng gần đây, Nga đã hạn chế xuất khẩu dầu diesel khi bắt đầu gặp khó khăn về nguồn cung. Hiện họ đã đạt được thỏa thuận về diesel với ông Trump. Thông qua các cuộc đàm phán, chúng tôi sẽ đưa một phần lượng nhiên liệu đó về Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bayraktar không tiết lộ khối lượng diesel dự kiến nhập khẩu, thời điểm giao hàng hay các điều khoản thương mại cụ thể.

Động thái của Ankara diễn ra sau khi Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận cho phép Moscow nối lại hoạt động xuất khẩu diesel, vốn bị hạn chế trong những tháng gần đây.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một số quan chức châu Âu và cả các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump. Những ý kiến chỉ trích lo ngại việc tạo điều kiện để Nga nối lại xuất khẩu nhiên liệu có thể giúp Moscow khôi phục nguồn thu từ năng lượng, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung năng lượng nhập khẩu, trong đó Nga là một đối tác quan trọng. Ngoài Nga, Ankara còn nhập khẩu năng lượng từ Iran, Azerbaijan và nhiều quốc gia khác. Những năm gần đây, nước này cũng tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thông qua các thỏa thuận với Mỹ và những đối tác quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động vì xung đột tại Trung Đông, việc tiếp cận thêm nguồn diesel Nga có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ củng cố nguồn cung nhiên liệu.

Tuy nhiên, Ankara đồng thời muốn giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu bằng cách tăng sản lượng khai thác khí đốt trong nước, đặc biệt tại Biển Đen. Ông Bayraktar cho biết nước này đang đẩy nhanh kế hoạch đưa các cơ sở khai thác khí đốt nổi vào hoạt động tại mỏ Sakarya, mỏ khí đốt lớn nhất của nước này.

Ngày 17/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa giàn khai thác khí đốt nổi đầu tiên mang tên Osman Gazi tới Biển Đen. Theo kế hoạch, cơ sở này sẽ giúp nâng sản lượng khí đốt tại Sakarya từ mức khoảng 9,5 triệu m3 mỗi ngày hiện nay lên 20 triệu m3, tương đương 7,3 tỷ m3 mỗi năm.

Theo đó, sản lượng khí đốt hàng ngày của mỏ dự kiến tăng hơn gấp đôi khi giàn khai thác đầu tiên đi vào hoạt động đầy đủ.

Bộ trưởng Bayraktar cũng tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đưa giàn khai thác khí đốt nổi thứ hai vào vận hành trong quý I/2028. Cơ sở này có công suất lớn hơn Osman Gazi, dự kiến bổ sung khoảng 25 triệu m3 khí đốt mỗi ngày.

Khi cả 2 giàn khai thác hoạt động, sản lượng khí đốt tại Sakarya có thể đạt 45 triệu m3 mỗi ngày, tương đương khoảng 16,4 tỷ m3 mỗi năm.

Theo ông Bayraktar, mức sản lượng này sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng khí đốt khai thác trong nước để đáp ứng nhu cầu của khoảng 3/4 số hộ gia đình. Ông cũng cho biết sản lượng tại mỏ Sakarya khi đó sẽ tương đương khoảng 550.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những thị trường tiêu thụ khí đốt lớn nhất châu Âu, nhưng vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu.

Năm ngoái, quốc gia này tiêu thụ khoảng 59 tỷ m3 khí đốt, trong khi sản lượng khai thác nội địa chỉ đạt 3,1 tỷ m3, tương đương khoảng 5% nhu cầu. Phần lớn khí đốt trong nước đến từ mỏ Sakarya.

Nếu đạt được mục tiêu sản lượng mới, Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu khí đốt, dù vẫn cần nguồn cung nước ngoài để đáp ứng tổng mức tiêu thụ.

Ngoài các dự án tại Biển Đen, Ankara cũng đang tìm kiếm cơ hội thăm dò dầu khí ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Bayraktar cho biết hoạt động thăm dò hydrocarbon ngoài khơi Pakistan đã phải trì hoãn khoảng 6 tháng do những tác động của cuộc chiến Iran đối với tình hình khu vực.

Theo Reuters﻿