Quân đội Mỹ được trao quyền kiểm tra và tạm giữ các tàu bị nghi ngờ chở vũ khí, máy bay không người lái hoặc dầu mỏ của Iran. Cuộc phong tỏa cho phép tiến hành tấn công để chặn bắt những nguồn lực hỗ trợ cho ngành quân sự của Iran.

Trọng tâm sẽ tập trung vào việc xác định các mặt hàng lưỡng dụng, bao gồm kim loại và thiết bị chuyên biệt. Mỹ coi những loại hàng hóa này là vật liệu giúp củng cố nền kinh tế Iran.

Biện pháp kiểm soát tăng cường cũng bao gồm việc kiểm tra bất kỳ tàu chở hàng nào thuộc diện bị trừng phạt quốc tế. Những quy định nói trên áp dụng cho tất cả các khu vực địa lý mà hạm đội Hoa Kỳ hoạt động.

Sau khi lệnh hạn chế có hiệu lực, hầu hết tàu chở dầu và tàu chở hàng cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz đã đổi hướng hoặc dừng lại. Một số lượng đáng kể tàu thuyền đã quay đầu trong Vịnh Oman để tránh chạm trán với tàu tuần tra.

Cần nhớ rằng Mỹ đã phát động một cuộc phong tỏa hải quân toàn diện đối với tất cả tàu thuyền ra vào các cảng của Iran, phạm vi bao trùm tất cả hệ thống cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, cũng như khu vực ven biển nước này.

Tàu chở dầu Rich Starry của Trung Quốc.

Cần lưu ý, ngày 14/4, tàu chở dầu Rich Starry của Trung Quốc đã có thể đi qua eo biển Hormuz, bất chấp sự phong tỏa của Mỹ đối với tuyến đường chiến lược nói trên.

Đáng chú ý là tàu chở dầu và chủ sở hữu của nó, Công ty TNHH Vận tải biển Thượng Hải Xuanrun, đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì hợp tác với Iran. Tuy nhiên, con tàu đã quay trở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Hải quân Mỹ.

Một tàu chở dầu khác bị trừng phạt là chiếc Murlikishan cũng đã đi vào eo biển Hormuz hôm 14/4, với lịch trình dự kiến sẽ bốc dỡ dầu nhiên liệu tại Iraq vào ngày 16/4.