Mỹ mở rộng lệnh phong tỏa đối với tàu Iran ra toàn bộ đại dương trên thế giới

Bạch Dương |

Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hải quân áp dụng cho tất cả các tàu của Iran, bất kể vị trí của chúng ở đại dương nào trên thế giới.

Mỹ mở rộng lệnh phong tỏa tàu Iran ra toàn bộ đại dương trên thế giới năm 2026 - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ được trao quyền kiểm tra và tạm giữ các tàu bị nghi ngờ chở vũ khí, máy bay không người lái hoặc dầu mỏ của Iran. Cuộc phong tỏa cho phép tiến hành tấn công để chặn bắt những nguồn lực hỗ trợ cho ngành quân sự của Iran.

Trọng tâm sẽ tập trung vào việc xác định các mặt hàng lưỡng dụng, bao gồm kim loại và thiết bị chuyên biệt. Mỹ coi những loại hàng hóa này là vật liệu giúp củng cố nền kinh tế Iran.

Biện pháp kiểm soát tăng cường cũng bao gồm việc kiểm tra bất kỳ tàu chở hàng nào thuộc diện bị trừng phạt quốc tế. Những quy định nói trên áp dụng cho tất cả các khu vực địa lý mà hạm đội Hoa Kỳ hoạt động.

Sau khi lệnh hạn chế có hiệu lực, hầu hết tàu chở dầu và tàu chở hàng cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz đã đổi hướng hoặc dừng lại. Một số lượng đáng kể tàu thuyền đã quay đầu trong Vịnh Oman để tránh chạm trán với tàu tuần tra.

Cần nhớ rằng Mỹ đã phát động một cuộc phong tỏa hải quân toàn diện đối với tất cả tàu thuyền ra vào các cảng của Iran, phạm vi bao trùm tất cả hệ thống cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, cũng như khu vực ven biển nước này.

Mỹ mở rộng lệnh phong tỏa tàu Iran ra toàn bộ đại dương trên thế giới năm 2026 - Ảnh 2.

Tàu chở dầu Rich Starry của Trung Quốc.

Cần lưu ý, ngày 14/4, tàu chở dầu Rich Starry của Trung Quốc đã có thể đi qua eo biển Hormuz, bất chấp sự phong tỏa của Mỹ đối với tuyến đường chiến lược nói trên.

Đáng chú ý là tàu chở dầu và chủ sở hữu của nó, Công ty TNHH Vận tải biển Thượng Hải Xuanrun, đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ vì hợp tác với Iran. Tuy nhiên, con tàu đã quay trở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Hải quân Mỹ.

Một tàu chở dầu khác bị trừng phạt là chiếc Murlikishan cũng đã đi vào eo biển Hormuz hôm 14/4, với lịch trình dự kiến sẽ bốc dỡ dầu nhiên liệu tại Iraq vào ngày 16/4.

Theo Financial Times
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

