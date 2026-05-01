Mỹ mất 8 năm để 'bật' đèn pha thông minh, Trung Quốc đã làm được một việc 'chỉ có trong tưởng tượng': Biến đèn pha ô tô thành máy chiếu phim

Đức Minh |

Các hãng xe điện Trung Quốc đang áp dụng công nghệ đèn pha XPixel của Huawei để chiếu hình ảnh màu sắc và hỗ trợ lái xe, vượt xa tiêu chuẩn đèn thích ứng tại Mỹ.

Mỹ mất 8 năm để 'bật' đèn pha thông minh, Trung Quốc đã làm được một việc 'chỉ có trong tưởng tượng': Biến đèn pha ô tô thành máy chiếu phim - Ảnh 1.

Sau 8 năm chờ đợi cấp phép, Hoa Kỳ đã chính thức cho phép sử dụng đèn pha thích ứng – công nghệ có khả năng tự động điều chỉnh chùm sáng để tránh gây chói cho xe đi ngược chiều. Đây là bước tiến đáng chú ý về mặt an toàn. 

Tuy nhiên, công nghệ đèn pha này của Mỹ vẫn còn tụt hậu rất xa so với Trung Quốc. Cụ thể, các nhà sản xuất xe điện tại quốc gia tỷ dân đã đạt tới khả năng biến đèn pha thành máy chiếu phim di động.

Một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đó chính là Huawei. Tại hội nghị Công nghệ Huawei Qiankun trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, hãng đã giới thiệu phiên bản mới của hệ thống đèn pha XPixel. 

Công nghệ này cho phép trình chiếu dải màu phong phú tương tự máy chiếu kỹ thuật số. Trong điều kiện phù hợp, người dùng có thể đỗ xe và sử dụng các bề mặt phẳng như tường để xem video hoặc nội dung giải trí, biến phương tiện thành một không gian trải nghiệm cá nhân.

Nền tảng XPixel đã được Huawei phát triển và ứng dụng trong khoảng 3 năm qua. Trước đó, mẫu Huawei Stelato S9 đã tích hợp hệ thống này để phục vụ các chức năng hỗ trợ lái. Đèn pha không chỉ chiếu sáng mà còn có thể hiển thị vạch định hướng khi chuyển làn, hoặc phát tín hiệu hỗ trợ người đi bộ băng qua đường. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép triển khai một số nội dung tương tác đơn giản phục vụ nhu cầu giải trí.

Theo kế hoạch, phiên bản XPixel nâng cấp với khả năng hiển thị màu đầy đủ sẽ xuất hiện trên Aito M9, trước khi được mở rộng sang các dòng xe khác như Qijing GT7 (shooting brake) và Luxeed V9 (MPV). 

Việc mở rộng nhanh chóng cho thấy các nhà sản xuất tại Trung Quốc đang coi hệ thống chiếu sáng là một phần của hệ sinh thái công nghệ trên xe, thay vì chỉ là một bộ phận kỹ thuật đơn lẻ.

Diễn biến này tương phản với quá trình phát triển tại Mỹ. Trong nhiều năm, các tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang duy trì quy định chặt chẽ đối với hệ thống chiếu sáng, khiến việc triển khai các công nghệ mới diễn ra chậm hơn. 

Phải đến năm 2022, các quy định liên quan đến đèn pha thích ứng mới được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng rộng rãi. Khoảng trễ này phần nào ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh công nghệ của các hãng xe tại thị trường Mỹ.

Ở góc độ rộng hơn, đèn pha đang trở thành một ví dụ điển hình cho cách ngành ô tô Trung Quốc tích hợp phần cứng với phần mềm để mở rộng giá trị sử dụng của phương tiện.

Với chi phí sản xuất được tối ưu và tốc độ triển khai nhanh, các công nghệ như XPixel nhiều khả năng sẽ tiếp tục được phổ cập trên các dòng xe mới, qua đó định hình lại tiêu chuẩn trang bị của xe điện trong giai đoạn tới.

