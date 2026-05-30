Mỹ mất 28 chiếc MQ-9 Reaper ở Yemen

Phong trào vũ trang Ansar Allah (Houthi) của Yemen đã công bố đoạn video cho thấy việc đánh chặn thành công một máy bay không người lái trinh sát và tấn công “Tử thần” MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ bởi một đội phòng không của Ansar Allah gần tỉnh Marib.

Như có thể thấy trong video, đội phòng không của phong trào phiến quân Yemen đã bắn hạ máy bay không người lái của quân đội Mỹ, vốn đang bay ở độ cao tương đối thấp, sau đó máy bay rơi xuống đất.

Như Business Insider đã thừa nhận, UAV MQ-9 Reaper - một trong những loại máy bay không người lái trinh sát và tấn công chủ lực của Mỹ, hoàn toàn có khả năng bị bắn hạ bởi cả những hệ thống phòng không cũ kỹ của Liên Xô.

Các máy bay không người lái loại này đã được ghi nhận bị phá hủy bởi các hệ thống phòng không cũ kỹ như: S-75 Dvina (NATO: SA-2 Guideline) và 2K12 Kub (NATO: SA-6 Gainful).

Kể từ tháng 10/2023, ít nhất 15 máy bay không người lái loại này của Mỹ đã bị lực lượng Houthi phá hủy, còn nếu tính xa hơn từ năm 2017 thì Mỹ đã mất tới 28 chiếc MQ-9 Reaper ở Yemen.

Theo số liệu do Houthi công bố, số lượng UAV MQ-9 Reaper mất ở các khu vực trong lãnh thổ Yemen như sau: Tỉnh Ma'rib: 8 chiếc, tỉnh Hudaydah: 5 chiếc; tỉnh Sa'dah: 4 chiếc; tỉnh Sana'a: 3 chiếc; tỉnh Al-Jawf, tỉnh Al-Bayda, tỉnh Dhamar, tỉnh Hajjah: Mỗi tỉnh 2 chiếc.

Việc phát triển các máy bay không người lái thuộc dòng Reaper của Mỹ bắt đầu từ năm 2001. Chi phí của 1 chiếc máy bay không người lái loại này vào khoảng trên dưới 30 triệu USD.

Rõ ràng là việc mất đi mỗi chiếc Reaper đều gây tổn thất vô cùng lớn cho Mỹ, chứ không nói đến con số gần 30 chiếc, tương đương với hơn 800 triệu USD.