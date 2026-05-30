HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ mất 28 chiếc MQ-9 Reaper ở Yemen

Hoàng Đức
|

Lực lượng Houthi đã công bố khoảnh khắc họ bắn trúng một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, chiếc UAV thứ 28 loại này bị bắn hạ ở Yemen.

Phong trào vũ trang Ansar Allah (Houthi) của Yemen đã công bố đoạn video cho thấy việc đánh chặn thành công một máy bay không người lái trinh sát và tấn công “Tử thần” MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ bởi một đội phòng không của Ansar Allah gần tỉnh Marib.

Như có thể thấy trong video, đội phòng không của phong trào phiến quân Yemen đã bắn hạ máy bay không người lái của quân đội Mỹ, vốn đang bay ở độ cao tương đối thấp, sau đó máy bay rơi xuống đất.

Như Business Insider đã thừa nhận, UAV MQ-9 Reaper - một trong những loại máy bay không người lái trinh sát và tấn công chủ lực của Mỹ, hoàn toàn có khả năng bị bắn hạ bởi cả những hệ thống phòng không cũ kỹ của Liên Xô.

Các máy bay không người lái loại này đã được ghi nhận bị phá hủy bởi các hệ thống phòng không cũ kỹ như: S-75 Dvina (NATO: SA-2 Guideline) và 2K12 Kub (NATO: SA-6 Gainful).

Kể từ tháng 10/2023, ít nhất 15 máy bay không người lái loại này của Mỹ đã bị lực lượng Houthi phá hủy, còn nếu tính xa hơn từ năm 2017 thì Mỹ đã mất tới 28 chiếc MQ-9 Reaper ở Yemen.

Theo số liệu do Houthi công bố, số lượng UAV MQ-9 Reaper mất ở các khu vực trong lãnh thổ Yemen như sau: Tỉnh Ma'rib: 8 chiếc, tỉnh Hudaydah: 5 chiếc; tỉnh Sa'dah: 4 chiếc; tỉnh Sana'a: 3 chiếc; tỉnh Al-Jawf, tỉnh Al-Bayda, tỉnh Dhamar, tỉnh Hajjah: Mỗi tỉnh 2 chiếc.

Việc phát triển các máy bay không người lái thuộc dòng Reaper của Mỹ bắt đầu từ năm 2001. Chi phí của 1 chiếc máy bay không người lái loại này vào khoảng trên dưới 30 triệu USD.

Rõ ràng là việc mất đi mỗi chiếc Reaper đều gây tổn thất vô cùng lớn cho Mỹ, chứ không nói đến con số gần 30 chiếc, tương đương với hơn 800 triệu USD.

Theo Topwar.ru
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại