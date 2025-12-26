Theo một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc, các máy bay chiến đấu FC-31, J-10C và JF-17 của Trung Quốc đang giúp Bắc Kinh khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trên thị trường trang thiết bị quân sự.

Báo cáo lưu ý rằng lực lượng Không quân Trung Quốc (PLAAF) rõ ràng đang trải qua thời kỳ tăng trưởng và đổi mới nhanh chóng.

Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường phát triển và sản xuất cả máy bay chiến đấu có người lái và không người lái, và hiện đang chuẩn bị xuất khẩu ít nhất 3 loại tiêm kích sản xuất hàng loạt của mình.

Tiêm kích J-35A của Trung Quốc được nhận xét là đối thủ lớn của F-35 do Mỹ chế tạo.

Như ẩn phẩm The War Zone (TWZ) đã lưu ý, đánh giá mới nhất của Lầu Năm Góc về các diễn biến quân sự và an ninh của Trung Quốc không chứa bất kỳ thông tin mới nào về các chương trình hàng không cụ thể của PLAAF.

Tuy nhiên báo cáo có đề cập đến các máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc với các tính năng thiết kế mới, hiện được biết đến với tên gọi J-36 và J-XDS, và một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không tiên tiến dựa trên khung thân vận tải cơ Y-20B.

Hơn nữa, Lầu Năm Góc đã thừa nhận với sự không hài lòng rõ ràng về tiềm năng xuất khẩu đáng kể của các tiêm kích thế hệ thứ năm Shenyang FC-31 (biến thể xuất khẩu của J-35) và chiến đấu cơ thế hệ thứ tư như Chengdu J-10C và JF-17 của Trung Quốc.

Giới chức quân sự Mỹ cho biết, mặc dù hiện tại thiếu thông tin về các đơn đặt hàng xuất khẩu đối với FC-31, nhưng Ai Cập, Saudi Arabia và UAE cực kỳ quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong tương lai. Trong khi đó Uzbekistan, Indonesia, Iran và Bangladesh đã bày tỏ sự quan tâm đến J-10C.

Vì mẫu tiêm kích tàng hình J-35 cơ bản của Trung Quốc được thiết kế để xuất khẩu, nên rất có thể Bắc Kinh đang tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Xét đến việc Indonesia, Iran, Bangladesh, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE hiện đang tìm mua máy bay chiến đấu mới, nhiều khả năng những chính phủ này sẽ ưu tiên mua sản phẩm từ Trung Quốc.