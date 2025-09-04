Mỹ lo ngại khi tên lửa đạn đạo DF-61 tầm bắn 15 nghìn km chính thức ra mắt

Thông tin này được đăng tải trên tờ South China Morning Post (SCMP), theo đó các bệ phóng tự hành mới có chỉ số tương ứng đã được trưng bày trong cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Trung - Nhật và kết thúc Thế chiến thứ II trên Đại lộ Trường An ở Bắc Kinh.

Thông số kỹ thuật chính thức của hệ thống tên lửa này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên tổ hợp mới có hình dáng rất giống với hệ thống DF-41, vốn đã được biên chế trong lực lượng tên lửa Trung Quốc kể từ năm 2017.

Do kích thước tương tự của cả bệ phóng tự hành và thùng chứa tên lửa, một số chuyên gia tin rằng DF-61 là phiên bản nâng cấp của DF-41.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ICBM DF-41 được trang bị 8 đầu đạn đương lượng nổ 250 kiloton, hoặc 10 đầu đạn 150 kiloton. Tầm bắn tối đa của DF-41 vào khoảng 12.000 - 15.000 km.

Kích thước gần đúng của tên lửa cũng được công bố, theo CSIS, quả đạn dài khoảng 22 mét, đường kính 2,25 mét và tổng khối lượng lên tới 80 tấn. Các chuyên gia tin rằng tên lửa DF-61 mới có thể vượt qua những con số này, làm tăng thêm áp lực cho Hoa Kỳ - quốc gia có lãnh thổ dễ bị tấn công.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61 của Trung Quốc lần đầu ra mắt.

Điều đáng chú ý là vào tháng 10 năm 2024, tình báo Hoa Kỳ đã báo cáo về việc Trung Quốc đang tích cực mở rộng quy mô sản xuất vũ khí tầm siêu xa và thành lập các đơn vị mới cho mục đích này.

Ngay từ ngày 3 tháng 9 năm 2025, hãng tin China News đã thông báo về việc thành lập một đội hình tên lửa như một phần của lực lượng răn đe hạt nhân, bao gồm các đơn vị thuộc Không quân Trung Quốc, lực lượng Hải quân và một trong các lữ đoàn tên lửa.

Một bằng chứng nữa cho thấy sự gia tăng sản lượng là sự mở rộng nhanh chóng năng lực hạt nhân của nước này. Lầu Năm Góc ước tính tính đến giữa năm 2024, Trung Quốc có hơn 600 đầu đạn hạt nhân đang triển khai trong kho vũ khí, và đến năm 2030, con số này sẽ vượt quá 1.000.

Một số lượng đáng kể trong đó sẽ được triển khai ở mức độ sẵn sàng cao hơn, ngoài ra Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng cho đến ít nhất là năm 2035.