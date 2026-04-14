Mỹ Linh hạ sinh con đầu lòng cho Quang Vinh

Tú Tú |

Netizen rần rần chúc mừng cặp đôi trai tài gái sắc làng bóng đá Việt.

Đêm 12/4, trên trang cá nhân, cầu thủ Liễu Quang Vinh khiến cõi mạng xôn xao khi chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của gia đình anh với sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Sau bao ngày chờ đợi, nam cầu thủ đã chính thức lên chức "ba bỉm", cùng bà xã hotgirl Mỹ Linh đón chào thành viên mới trong sự chúc phúc nồng nhiệt của bạn bè và người hâm mộ.

Không giấu nổi sự xúc động, Quang Vinh viết: "Chào mừng con đến với thế giới này! Ba cảm ơn Mẹ rất nhiều vì đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ba yêu Mẹ nhiều lắm. Ba Mẹ yêu con, mong con một đời hạnh phúc và an yên".

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của nam trung vệ dành cho bà xã khiến hội chị em không khỏi "tan chảy". Có vẻ như sau những giây phút quyết liệt trên sân cỏ, Liễu Quang Vinh ngoài đời đích thị là mẫu "chồng người ta": tâm lý, chiều vợ và cực kỳ yêu con.

Dưới bài đăng, hàng loạt đồng đội thân thiết tại đội tuyển và CLB cũng như các fan hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng gia đình nhỏ: "Chúc mừng gia đình Vinh nhé, chào đón chiến binh nhí!", "Mẹ tròn con vuông rồi, nhất Vinh nhé, chúc bé hay ăn chóng lớn", "Nhìn ảnh thôi đã thấy hạnh phúc lây".

Gia đình Quang Vinh - Mỹ Linh đón thành viên mới

Chàng cầu thủ cũng tiết lộ ngày sinh của em bé là vào ngày 11/4 vừa qua. Trước đó, cặp đôi từng gây sốt với bộ ảnh bầu nghệ thuật, khoe trọn visual thăng hạng của bà xã Mỹ Linh và vẻ ngoài phong độ của ông bố trẻ Liễu Quang Vinh.

Hiện tại, diện mạo và tên gọi của nhóc tì vẫn đang được giữ kín, nhưng với nhan sắc của cả ba và mẹ, dân tình dự đoán đây chắc chắn sẽ là một "hot baby" tiềm năng của làng bóng đá Việt trong tương lai!

Liễu Quang Vinh và bà xã Mỹ Linh tổ chức đám cưới vào tháng 9/2025

Tháng 10/2025, cặp đôi thông báo tin vui sắp đón con đầu lòng

Liễu Quang Vinh luôn bên cạnh chăm sóc vợ bầu cực tình cảm

