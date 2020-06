Mỹ Linh: Chú Phó Đức Phương bảo "chú quyết rồi, phải sống"

Vào tối 10/7 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội, gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng những người nghệ sĩ và bạn bè thân thiết của ông sẽ tổ chức một đêm nhạc với tên gọi: "Khúc hát phiêu ly".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Đây có thể coi là một món quà tiếp thêm sức mạnh để nhạc sĩ vượt qua cơn bạo bệnh (ông mắc ung thư tụy và hiện tại vẫn nằm viện điều trị) cũng là thêm một lần tôn vinh những giá trị âm nhạc tuyệt vời mà nhạc sĩ Phó Đức Phương đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam trong hơn 50 năm qua.

Đêm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ có những gắn bó đặc biệt với kho tàng ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương như: NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu và những gương mặt trẻ như nhóm Oplus, nhóm M4U, ca sĩ Phương Anh và sự xuất hiện đặc biệt của ngôi sao làng chèo Việt Nam – NSƯT Thu Huyền.

Điểm nhấn của đêm nhạc có lẽ là sự xuất hiện của những người thân nhạc sĩ Phó Đức Phương, đó là Phó Vũ Thư (con gái), Phó Đức Hoàng (con trai), Phó An My (cháu gái) - họ sẽ trình tấu những bản nhạc do chính họ sáng tác, như là món quà đặc biệt gửi tặng đến cha, chú của mình.

Thêm một sự đặc biệt nữa, điều hiếm khi xuất hiện trên sân khấu ca nhạc những năm qua, đó là việc nhạc sĩ Nguyễn Cường và Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ là hai người dẫn chuyện của đêm nhạc.

Nếu như nhạc sĩ Nguyễn Cường là một trong 4 thành viên của "Bộ tứ sông Hồng" nổi tiếng, là người bạn tâm giao của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì Nguyễn Vĩnh Tiến chính là người đồng điệu về tâm hồn cũng như âm nhạc với nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nghệ sĩ, người thân và ekip thực hiện đêm nhạc Phó Đức Phương.

Có thể nói, âm nhạc của Phó Đức Phương có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo nên sự đa sắc cho nhạc Việt những năm 80 – 90, đặc biệt là suốt thập niên 1990. Âm nhạc của Phó Đức Phương cùng các nhạc sĩ Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường tạo nên một làn sóng nhạc nhẹ thời kỳ đổi mới, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của nhạc nhẹ Việt Nam sau này.

Mặc dù đã ngoài 70 tuổi và đang điều trị bệnh nhưng ông vẫn đầy lạc quan, sung sức và đầy ắp ý tưởng trong việc sáng tác âm nhạc. Ông dự định viết về những nhân vật lịch sử để những thế hệ sau này sẽ nhớ về những người hùng áo vải của dân tộc thông qua các sáng tác của ông.

Ca sĩ Mỹ Linh.

Là một trong những ca sĩ sẽ tham gia vào đêm nhạc sắp tới của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt đêm nhạc: "Khi chúng tôi vào thăm chú trong bệnh viện, chú vẫn cười ngoắc miệng. Chú bảo, "chú quyết rồi, phải sống, các bác sĩ cũng bảo sẽ sống".

Năng lượng của chú Phương rất đặc biệt, chú nói không đau hoặc có thể ngưỡng chịu đựng của chú cao hơn người khác".

Ca sĩ Thanh Lam cũng xúc động khi kể lại chuyện tới thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương. Cô cho biết, dù ở trên giường bệnh nhưng chú vẫn theo sát và góp ý về đêm nhạc. Thậm chí còn rất khó tính và chỉ bảo tỷ mỉ cách hát từng ca khúc của mình.

Tiếp lời hai nữ diva, con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ: "Khi hai chị về bố em như được tiếp thêm sức mạnh, bố em rất vui vẻ.

Thực sự trong thời gian bố em nằm viện thì tất cả sự thăm hỏi của các ca sĩ, nghệ sĩ và đúng như chị Mỹ Linh đã nói thì bố em tràn đầy sự lạc quan luôn gieo những cái hi vọng tới tất cả những người đến thăm rằng: Các bạn đừng lo tớ rất khỏe và chẳng bao lâu nữa tớ sẽ tiếp tục các cậu cứ đợi tớ...".

Phía ban tổ chức cũng tiết lộ, trong trường hợp nhạc sĩ Phó Đức Phương không thể xuất hiện trong đêm nhạc của mình thì có thể sẽ tổ chức một đường truyền trực tuyến kết nối ông ngay tại bệnh viện với chương trình.