Những bình luận gần đây từ các quan chức châu Âu về tiến độ của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 mang tên Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS), cho thấy dự án này đang trên đà thất bại.

Trước tình hình trên, ấn phẩm Breaking Defense (BD) đã dành sự quan tâm đặc biệt và đưa ra một vài nhận định về triển vọng của chương trình đầy tham vọng này.

Tờ BD nhắc lại rằng FCAS đã ở trong "chế độ duy trì sự sống" từ vài tháng qua, và những tuyên bố gần đây của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho thấy chương trình này thực chất đã bị bỏ rơi.

"Pháp muốn một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân và cất cánh từ tàu sân bay. Đó không phải là thứ mà lực lượng vũ trang Đức cần ngay lúc này", ông Merz nói rõ.

Bình luận về phát ngôn của Thủ tướng Merz, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ - ông Theo Francken tuyên bố rằng "sẽ không có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 do Pháp - Đức hợp tác chế tạo".

Tiêm kích thế hệ thứ 6 FCAS sẽ không bao giờ thoát khỏi giai đoạn mô hình trình diễn?

Hiện tại mặc dù Văn phòng Tổng thống Pháp vẫn chưa đưa ra bình luận theo yêu cầu của tờ BD, nhưng Cựu Đại sứ Anh tại Đức - ông Paul Lever, cho rằng những phát ngôn của Thủ tướng Merz đã mở đường cho việc đóng băng dự án FCAS sắp tới.

Ông Lever nhắc lại rằng chương trình FCAS đã gặp phải nhiều vấn đề do những bất đồng giữa phía Đức và công ty Dassault của Pháp, khi nhà sản xuất này muốn nắm giữ một phần "hoàn toàn không tương xứng" trong dự án.

Vào tháng 9/2025, ông Brandon Weichert, một nhà bình luận đến từ ấn phẩm National Interest của Mỹ cho rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của châu Âu đang được phát triển theo chương trình FCAS sẽ không bao giờ cất cánh.

Ông Weichert lập luận rằng căng thẳng giữa các quốc gia tham gia đang cản trở tiến trình, điều này sẽ dẫn đến việc dự án sẽ bị phân tách như nhiều chương trình vũ khí khác của châu Âu, khi từng quốc gia tận dụng thành tựu thu được để hoàn thiện chiếc tiêm kích theo ý mình, hoặc lôi kéo thêm nhà đầu tư từ khu vực khác trên thế giới.