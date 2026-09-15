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Mỹ lần đầu thừa nhận đã triển khai vũ khí trong không gian

Hải Yến
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Mỹ lần đầu thừa nhận đang sở hữu vũ khí trên không gian trong bối cảnh căng thẳng với Nga và Trung Quốc tiếp diễn.

Mỹ thừa nhận triển khai vũ khí không gian trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu 2026 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngày 14/9, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tiết lộ thông tin trên trong phiên khai mạc Hội nghị Không quân, Vũ trụ và Không gian mạng 2026, của Hiệp hội Không quân và Vũ trụ tại National Harbor, bang Maryland.

“Hôm nay, chúng tôi tiếp tục bảo đảm rằng mình luôn sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa đang thay đổi, bất kể chúng xuất hiện ở đâu”, ông Meink nói trong bài phát biểu chính.

“Đó là lý do Lực lượng Không gian hiện có các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước hành động thù địch của đối phương”, ông nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Điều này rất quan trọng từ góc độ răn đe”, ông nói thêm.

Trong phiên hỏi đáp sau đó, ông Meink từ chối cung cấp thêm thông tin, nhấn mạnh rằng cách diễn đạt trong phát biểu của ông đã được “cân nhắc rất kỹ”.

“Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải duy trì ưu thế không chỉ trên không mà cả trong không gian”, ông nói, theo tạp chí Air & Space Forces Magazine.

Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết công nghệ mà ông Meink đề cập có thể gồm khả năng “vô hiệu hóa” một vệ tinh đối phương nếu vệ tinh đó được sử dụng để nhằm vào binh sĩ Mỹ hoặc một vệ tinh của Mỹ.

Hiện không có lệnh cấm quốc tế đối với việc triển khai vũ khí trong không gian, với điều kiện những vũ khí này không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập Lực lượng Không gian vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời mô tả không gian là “lĩnh vực tác chiến mới nhất của thế giới”.

Năm ngoái, ông công bố kế hoạch Golden Dome, một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng được thiết kế để bảo vệ toàn bộ nước Mỹ, trong đó có các tên lửa đánh chặn đặt trên không gian.

Dự án này gợi nhớ tới Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI), còn được gọi là “Star Wars”, do Tổng thống Ronald Reagan khởi động vào năm 1983, ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Chương trình đầy tham vọng của ông Reagan sau đó bị thu hẹp và cuối cùng bị từ bỏ mà không triển khai các vũ khí trên không gian như đề xuất ban đầu.

Tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên án điều ông mô tả là “quân sự hóa không gian”, đồng thời cho rằng Golden Dome “gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định chiến lược”.

Kể từ những năm 2000, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh. Tháng 11/2021, quân đội Nga đã phá hủy thành công một vệ tinh do thám thời Liên Xô đã ngừng hoạt động.

Khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hoạt động này được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

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lực lượng không gian

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