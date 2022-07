Mỹ là thị trường dẫn đầu nhập khẩu điện thoại "Made in Vietnam"

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 6 đạt 4,39 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước. Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 29,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nếu như trước đây Trung Quốc luôn dẫn đầu là nước nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam thì nay Mỹ vươn lên dẫn đầu. Sau 6 tháng, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện "Made in Vietnam" sang Mỹ đạt 6,61 tỷ USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kế tiếp là xuất sang thị trường Trung Quốc đạt trị giá 6,45 tỷ USD, tăng 16,6%. Thứ ba là thị trường EU đạt 3,2 tỷ USD, giảm 7,7%; sang Hàn Quốc đạt 2,78 tỷ USD, tăng 29,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm nay đạt 10,28 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Hàn Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam với trị giá 5,1 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai là Trung Quốc bán điện thoại và linh kiện vào Việt Nam trị giá 4,2 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước...

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại "Made in Vietnam" luôn tăng trưởng qua nhiều năm và dẫn đầu trong các ngành xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2021, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 57,54 tỷ USD, tăng 25 lần so với con số 2,3 tỷ USD vào năm 2010.

Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt 15,18 tỷ USD, sang thị trường Mỹ đạt trị giá 9,69 tỷ USD, sang EU (27 nước) đạt 7,89 tỷ USD...