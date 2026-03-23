Mỹ kiếm bộn tiền của đồng minh từ việc bán vũ khí trong cuộc chiến với Iran

Theo tin của tờ báo Ukraine “Tin nhanh Quốc phòng” (Defense Express), các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ chi 2,1 tỷ USD chỉ riêng cho hệ thống radar FS-LIDS, còn quốc gia nhỏ bé Kuwait sẽ phải bỏ ra 8 tỷ USD cho 8 radar LTAMDS dành cho hệ thống Patriot của mình.

Chính phủ Mỹ đã phê duyệt việc bán vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait với tổng trị giá 16,5 tỷ USD.

Trong đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ phải chi ra 8,46 tỷ USD trong 4 giao dịch riêng biệt và Kuwait cũng mua sắm 1 lô vũ khí có tổng trị giá 8 tỷ USD.

UAE đã được cấp phép mua 10 hệ thống phòng không FS-LIDS của Tập đoàn Raytheon và một tổ hợp chuyên dụng chống máy bay không người lái, với giá tối đa lên tới 2,1 tỷ USD.

Trong tổ hợp này, radar KuMRFS và trạm ngắm quang học chịu trách nhiệm phát hiện mục tiêu, còn tên lửa phòng không chuyên dụng Coyote Block 2 (ban đầu là máy bay không người lái phòng không) chịu trách nhiệm tiêu diệt mục tiêu.

Gói mua sắm có tổng số 240 tên lửa Coyote Block 2 được cung cấp kèm theo 10 hệ thống. Tức là, chi phí trung bình của một hệ thống FS-LIDS với toàn bộ 24 tên lửa là 210 triệu USD.

Coyote Block 2 là tên lửa cận âm với đầu dò dẫn đường bằng radar chủ động, có tầm bắn lên đến 15km.

Đối với UAE, sự phụ thuộc vào đạn dược của Mỹ không phải là vấn đề nghiêm trọng, vì vào tháng 4/2025, Tập đoàn Raytheon đã đồng ý triển khai nhà máy sản xuất Coyote tại Emirates.

UAE cũng mua sắm 400 tên lửa phiên bản AIM-120C-7 và AIM-120C-8 có tổng trị giá 1,22 tỷ USD, tức là mỗi tên lửa có giá 3 triệu USD, tương đương với mức giá bán cho Đức và Australia năm 2025.

Ước tính doanh thu của Mỹ từ việc bán 1.500 quả bom GBU-39/B SDB và 1.200 bộ kit JDAM (gồm 900 bộ KMU-556 dành cho bom Mk 84 nặng 2.000 pound và 400 bộ KMU-557 dành cho bom chống hầm ngầm BLU-109/B nặng 500 pound) sẽ vào khoảng 644 triệu USD.

UAE dự kiến sẽ chi tới 4,5 tỷ USD để mua các thành phần của hệ thống THAAD, gồm 1 radar AN/TPY-2 và 4 phương tiện điều khiển và hỗ trợ TFCC, gồm 2 trạm tác chiến chiến thuật và 2 trạm điều khiển phóng.

Gói mua sắm vũ khí của UAE còn gồm 12 radar Sentinel A4, không thuộc hệ thống THAAD và được thiết kế để phát hiện các mục tiêu khí động học ở tầm bắn lên đến khoảng 120km.

Trong khi đó, Kuwait đã nhận được sự chấp thuận để mua 8 radar LTAMDS mới, là 1 phần của hệ thống phòng không Patriot được nâng cấp, với giá 8 tỷ USD.

Kuwait hiện có tới 8 khẩu đội Patriot PAC-3 và những radar này có thể được dùng để nâng cấp mạnh tính năng đánh chặn của những khẩu đội này.