Mỹ không loại trừ khả năng đưa quân vào Venezuela, Phó Tổng thống Venezuela đổi thông điệp

Sáng nay, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng Mỹ chiếm đóng Venezuela hoặc đưa quân vào nước này, sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro và tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela trong thời điểm hiện tại.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Trump chưa muốn loại trừ khả năng điều quân đến Venezuela mặc dù phương án này không phải là điều Washington cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cho hay nước này sẽ tiếp tục tấn công các tàu buôn ma túy bị cáo buộc và duy trì lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Ông nói thêm rằng các hành động này có khả năng làm tê liệt một phần nguồn thu nhập của Caracas.

Tổng thống Trump theo dõi cuộc đột kích vào Venezuela

Trước đó, tại một cuộc họp báo, Trump nói rằng Mỹ "không ngại đưa quân vào chiến trường nếu cần thiết".

Được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ tạm thời "điều hành Venezuela", Ngoại trưởng Mỹ cho rằng không phải là điều hành mà là vạch ra chính sách.

"Chúng tôi muốn Venezuela đi theo một hướng nhất định, vì chúng tôi không chỉ nghĩ rằng điều đó tốt cho người dân Venezuela, mà còn phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi", ông Rubio nói thêm.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết bà đã gửi lời đến chính phủ Mỹ một lời mời về một "chương trình hợp tác".

Bà cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội, chương trình này sẽ hướng tới "phát triển chung, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế để tăng cường sự chung sống bền vững của cộng đồng".

Bà Rodríguez cho biết Venezuela sẽ "ưu tiên" hướng tới "quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng" với Mỹ và khu vực.

"Tổng thống Donald Trump: Nhân dân và khu vực của chúng ta xứng đáng được hưởng hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh. Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolás Maduro, và đó cũng là thông điệp của toàn thể Venezuela hiện nay", bà Rodríguez nói trực tiếp với Tổng thống Mỹ.

"Venezuela có quyền được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và một tương lai", bà nói thêm.

Những bình luận mới nhất của bà Rodríguez cho thấy sự thay đổi đáng chú ý so với những tuyên bố trước đó, trong đó bà lên án "việc sử dụng vũ lực tàn bạo" của Mỹ để bắt giữ Maduro.

Rạng sáng 3/1, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Hai người bị đưa lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima đang hoạt động trên biển Caribe, sau đó ghé vào Guantanamo và được chuyển lên máy bay để về Mỹ.

Sau đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành Venezuela" trong giai đoạn chuyển tiếp.