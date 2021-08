Mỹ không kích IS, Taliban lên phương án thành lập chính phủ tạm quyền đa diện

Tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Nangahar. Đối tượng này được cho là có liên quan đến việc lập kế hoạch tấn công chống Mỹ ở Kabul. Tuyên bố nhấn mạnh cuộc không kích đã tiêu diệt được mục tiêu và không có thương vong cho dân thường. Bước đi này được cho là hiện thực hóa cam kết của Tổng thóng Mỹ Joe Biden, nhằm trả đũa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau vụ tấn công ở sân bay Kabul .



Ông Biden nhấn mạnh: "Những người thực hiện cuộc tấn công này, cũng như bất kỳ ai muốn làm hại nước Mỹ cần biết điều này: Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ bắt họ phải trả giá. Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ và người dân bằng mọi biện pháp theo lệnh của tôi”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (27/8) cũng nhóm họp lên án vụ tấn công xảy ra tại sân bay ở thủ đô Kabul, khẳng định cần nghiêm trị những kẻ gây ra vụ tấn công. Hiện vẫn có nhiều nguy cơ xảy ra các vụ tấn công mới tại Afghanistan. Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan hôm qua thông báo công dân Mỹ cần tránh tới sân bay Kabul do các mối đe dọa về an ninh. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định Taliban vẫn chưa được phép tiếp quản quyền kiểm soát sân bay Kabul sau khi có thông tin lực lượng này đã tiến vào sân bay.

Trong bối cảnh an ninh bất ổn nghiêm trọng ở Kabul, Taliban tuyên bố đang gấp rút lên kế hoạch xây dựng một chính phủ tạm quyền đa đại diện ở Afghanistan. Chính phủ tạm quyền bao gồm các nhà lãnh đạo từ mọi sắc tộc và nguồn gốc bộ lạc ở quốc gia Nam Á này. Hiện gần chục nhân vật đang được cân nhắc trở thành thành viên của chính phủ mới. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian hoạt động của chính phủ tạm quyền này. Chính phủ các nước cũng cho biết đang thảo luận biện pháp hợp tác với Taliban, trước hết để đảm bảo an toàn cho dòng người sơ tán, sau đó là để ổn định tình hình Afghanistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh cần hỗ trợ Afghanistan xây dựng một chính phủ lâm thời toàn diện: “Vì nhiều lý do, rõ ràng Afghanistan vẫn là trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Chúng tôi lên án các hành động khủng bố và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên vụ việc này cũng cho thấy sự cần thiết cần phải tăng cường hỗ trợ người dân Afghanistan, thành lập một chính phủ lâm thời toàn diện, với sự tham gia của tất cả các thành phần chính trị không được trậm trễ”.

Với thời hạn chót 31/8 đang tới gần, một số nước châu Âu thông báo hoàn tất công tác sơ tán công dân. Trong khi đó theo một quan chức phương Tây, việc sơ tán dân thường từ sân bay Kabul đang tiếp tục với “tốc độ rất nhanh” và người nước ngoài sẽ được cung cấp “hành lang đi lại nhanh chóng” rời Afghanistan trong 48 giờ tới hoặc trước ngày 30/8./.