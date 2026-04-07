Mỹ không kích đảo Kharg, Tổng thống Trump tuyên bố ‘cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay’

“Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay, không bao giờ có thể được tái lập”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

“Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”, ông viết thêm. “Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn và triệt để, nơi những tư duy khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có lẽ điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời có thể xảy ra, ai mà biết được?”/

Tổng thống Mỹ tuyên bố, thế giới sẽ “biết được vào tối nay” trong điều mà ông mô tả là “một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử dài và phức tạp của thế giới”.

Những phát biểu này là lời đe dọa mới nhất của ông trước thời hạn đã đặt ra. Các chuyên gia luật nhân đạo quốc tế và một số quan chức cho rằng, những đe dọa trước đây của Tổng thống Trump nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Khói bốc lên từ một địa điểm bị quân đội Mỹ tấn công trên đảo Kharg của Iran ngày 7/4. Ảnh: The Hindustan Times.

Không kích hàng chục mục tiêu quân sự trên đảo Kharg

Một quan chức Mỹ nói với NBC News , quân đội Mỹ đã không kích hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg , trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran, trong đêm 6/4 rạng sáng 7/4 (giờ địa phương).

Vị quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch bao gồm các đợt không kích nhằm vào khu vực phía Bắc của đảo, và không có sự tham gia của lực lượng bộ binh Mỹ trên thực địa. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm hầm chứa quân sự, kho dự trữ, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác.

Vị quan chức nhấn mạnh rằng, toàn bộ mục tiêu đều mang tính chất quân sự, trong đó có nhiều địa điểm từng bị Mỹ tấn công trước đây.

Trước đó, ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã “xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu QUÂN SỰ tại viên ngọc vương miện của Iran - đảo Kharg”.

Đảo Kharg từ lâu được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng hàng đầu của Iran, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế nước này. Đảo này từng được nhắc đến là điểm đến tiềm năng cho các chiến dịch quân sự trên bộ của Mỹ.

Vị quan chức Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công không nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, diễn ra trong bối cảnh Washington đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz , nếu không sẽ phải đối mặt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng chiến lược.