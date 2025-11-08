Mỹ không cử bất cứ quan chức nào dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

Hôm 7-11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng “có những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Nam Phi”.

"Sẽ không có quan chức chính phủ Mỹ nào tham dự nếu những vi phạm nhân quyền này còn tiếp diễn. Tôi hy vọng được đăng cai hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Miami, Florida!" - nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến được tổ chức tại Nam Phi vào cuối tháng này.

Theo một nguồn tin thân cận, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg vào hai ngày 22 và 23-11 nhưng hiện “huỷ bỏ lịch trình”.

Hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump đề ra mức trần thấp nhất từ trước đến nay cho việc tiếp nhận người tị nạn tại Mỹ. Ông lưu ý những người được tiếp nhận sẽ chủ yếu tập trung vào người Afrikaner (con cháu của những người định cư Hà Lan, cũng như những người nhập cư Pháp và Đức) da trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc người Afrikaner “đang bị giết hại và tàn sát, trong khi đất đai và trang trại của họ bị tịch thu bất hợp pháp”.

Bộ Ngoại giao Nam Phi chưa bình luận khi được hỏi về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, họ đã bác bỏ các cáo buộc về nhân quyền của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các chính sách đối nội và đối ngoại của Nam Phi - từ chính sách đất đai đến cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Đầu năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tẩy chay cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20 tại Nam Phi, quốc gia giữ chức chủ tịch G20 từ tháng 12-2024 đến tháng 11-2025.

Mỹ chuẩn bị tiếp quản vị trí chủ tịch G20 từ Nam Phi.