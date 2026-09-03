Người đứng đầu cơ quan an ninh Quốc hội Iran cho biết lực lượng Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút quân hoàn toàn khỏi khu vực.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, Ebrahim Azizi.

Tờ Mehr News dẫn lời ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, cho biết vụ tấn công của Mỹ vào một lễ cưới ở miền Nam Iran cho thấy sự "tuyệt vọng và bế tắc chiến lược" của Mỹ, và Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi khu vực.

"Người Mỹ đã rơi vào bế tắc chiến lược. Bởi vì họ thiếu sức mạnh và khả năng đối đầu với Lực lượng Vũ trang và dân tộc Iran dũng cảm. Họ đang dùng đến những hành động tội ác và xấu xa", ông Azizi nói.

Chủ tịch Azizi cho biết người Mỹ "chắc chắn sẽ nhận được một phản ứng quyết liệt, tàn khốc và đáng hối tiếc, như trong quá khứ".

Vị chủ tịch này cho biết thêm chừng nào ý chí và niềm tin của Iran còn vững chắc, và chừng nào Lực lượng Vũ trang và dân tộc còn đứng vững trên chiến trường với quyết tâm này, thì Mỹ không còn con đường nào khác ngoài việc khuất phục trước ý chí của người dân Iran.

"Cách duy nhất đối với Mỹ là rút lui và rời khỏi khu vực hoàn toàn", ông nói.

Cũng theo ông Azizi, sự hiện diện của Mỹ trong khu vực không mang lại an ninh mà ngược lại tạo ra bất ổn cho các quốc gia và người dân trong khu vực.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết tâm định hình môi trường quốc phòng và an ninh của riêng mình và sử dụng quyền lực dựa trên đó", ông nói.

Vị chủ tịch cũng bác bỏ bất kỳ giả định nào cho rằng Iran thiếu khả năng đáp trả. "Họ không nên tưởng rằng chúng tôi không thể đáp trả họ. Iran rất mạnh", ông khẳng định.

Lực lượng vũ trang Iran hiện đang ở vị thế tốt hơn nhiều về trang thiết bị và năng lực so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Trích dẫn lời các chỉ huy khu vực mà ông đã gặp ở Vịnh Ba Tư, ông Azizi nói rằng Iran đã sản xuất và dự trữ nhiều thiết bị hơn so với số lượng đã sử dụng trong suốt cuộc chiến kéo dài 40 ngày.

"Chúng tôi có đủ lực lượng cho bất kỳ hành động tấn công hay phòng thủ nào theo học thuyết quân sự của mình. Chính người Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt và đã đi đến ngõ cụt.

Cộng hòa Hồi giáo Iran có các cơ sở vật chất và thiết bị cần thiết cho tất cả các hành động, cả chiến lược và chiến thuật", Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran nhấn mạnh.