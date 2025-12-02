Mỹ không chấp nhận dù ông Maduro sẵn sàng từ chức?

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Hãng CNN đưa tin, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã liên hệ với đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump để nỗ lực thiết lập đối thoại giữa hai nước.

Một số quan chức Mỹ cho rằng đề xuất từ chức trì hoãn là có thể chấp nhận được như một giải pháp tiềm năng cho xung đột giữa Caracas và Washington. Tuy nhiên, Nhà Trắng cuối cùng vẫn yêu cầu tổng thống Venezuela từ chức ngay lập tức.

Washington cáo buộc Caracas không đủ sức chống buôn lậu ma túy. Dưới chiêu bài này, Mỹ đã triển khai lực lượng đáng kể đến vùng Caribe, bao gồm một nhóm tác chiến do tàu sân bay Gerald R. Ford dẫn đầu, một tàu ngầm hạt nhân và hơn 16.000 quân. Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu thuyền và tiêu diệt hơn 80 cá nhân.

Truyền thông Mỹ liên tục đưa tin rằng Mỹ có thể sớm tiến hành các cuộc không kích vào Venezuela. Ngày 27 tháng 11, ông Trump tuyên bố Washington sẽ sớm bắt đầu các hoạt động chống buôn bán ma túy trên bộ tại Venezuela.

Đặc biệt, vào ngày 29 tháng 11, Tổng thống Trump còn tuyên bố đóng cửa không phận Venezuela.

Nghị sĩ Markwayne Mullin, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cùng ngày tiết lộ Washington đã trao cho ông Maduro "cơ hội rời khỏi đất nước" để đến Nga hoặc quốc gia khác.

Về khả năng Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Venezuela, thượng nghị sĩ Mullin cho biết Washington sẽ không đưa quân vào quốc gia Nam Mỹ và khẳng định điều nước này đang làm là "bảo vệ bờ biển của mình".

"Đây chính là hòa bình thông qua sức mạnh. Chúng tôi sẽ không đợi đến khi bị tiếp cận mà sẽ tìm đến các người nếu đất nước bị đe dọa", ông cho hay, đề cập các cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển gần Venezuela.

Tuy chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Trump cũng đã nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu.

Chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.