Mỹ khai thác bí mật tên lửa Oreshnik của Nga từ mảnh vỡ thu tại hiện trường

Các chuyên gia Mỹ đã bắt đầu kiểm tra những mảnh vỡ của tên lửa tầm trung siêu thanh Oreshnik - loại vũ khí được Lực lượng vũ trang Nga sử dụng trong vụ tấn công Ukraine ngày 24/5.

Thông tin này được ông Jim Himes, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ công bố. Nghị sĩ trên cho biết thêm, các chuyên gia Ukraine cũng đang tham gia vào quá trình nghiên cứu.

"Các chuyên gia Mỹ hiện đang tích cực nghiên cứu mảnh vỡ cùng với các đồng nghiệp Ukraine. Mục tiêu của họ là tìm hiểu khả năng của loại tên lửa do Nga chế tạo này", ông Jim Himes nói rõ.

Chính trị gia này nói thêm, Ukraine sẽ không bị đe dọa bởi Oreshnik - loại tên lửa siêu thanh có khả năng mang đa đầu đạn hạt nhân.

Điều đáng chú ý là ngay trước tuyên bố này, đại diện của các quốc gia châu Âu đã tập trung tại văn phòng Tổng thống Zelensky tại Kyiv, nơi họ chứng kiến các linh kiện điện tử mà Ukraine tuyên bố đã được thu hồi từ xác tên lửa Oreshnik.

Những phần còn lại của tên lửa siêu thanh Oreshnik sau vụ tấn công Kyiv hôm 24/5.

Cần nhắc lại trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik 3 lần.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine chưa bao giờ công bố kết quả của mỗi cuộc tấn công. Trong khi đó, báo chí Ukraine hiện nay cho rằng phương Tây đã đánh giá quá cao khả năng của tên lửa Nga.

Tên lửa Oreshnik theo nhận xét chỉ đáng sợ khi mang đầu đạn hạt nhân, còn hiện tại phần đầu đạn chỉ là "một khối thép", hoàn toàn không gây hại cho cơ sở hạ tầng mặt đất.