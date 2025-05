Mỹ kết luận sơ bộ điều tra một mặt hàng từ Việt Nam, mức thuế bị áp gần như bằng 0

Ảnh minh họa

Theo Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra là sản phẩm đúc bằng sợi (Molded fiber products), với mã HS của sản phẩm: 4823.70.0020 và 4823.70.0040. Một số mã khác là 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40.

Nguyên đơn: Genera, Tellus Products, LLC, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO ("USW"). Thời kỳ điều tra chống bán phá giá là từ ngày 1/4 - 30/9/2024.

Theo Kết luận sơ bộ mà DOC vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ (sau khi đã điều chỉnh với thuế chống trợ cấp) như sau. Công ty bị đơn bắt buộc: mức thuế chống bán phá giá là 0,76%. Công ty được hưởng thuế suất riêng rẽ: mức thuế chống bán phá giá là 0,76% (được tính dựa trên mức thuế của công ty bị đơn bắt buộc).

Các công ty khác (công ty không trả lời Bản câu hỏi lượng và giá trị và không nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ): Mức thuế chống bán phá giá toàn quốc được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi, với 211,60%. Trong khi đó, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ với các doanh nghiệp Trung Quốc (cùng bị điều tra sản phẩm này) là từ 47,44% - 477,97%.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, đây có thể xem là kết quả tích cực với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm trên sang thị trường Mỹ, bởi doanh nghiệp hợp tác cũng đang chịu mức thuế chống trợ cấp sơ bộ ở mức thấp là 3,39%. Tuy nhiên, theo đơn vị này, vẫn cần thận trọng vì DOC có thể điều chỉnh mức thuế tại kết luận cuối cùng của vụ việc.

Trên thực tế, theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận sơ bộ, DOC sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ doanh nghiệp Việt Nam nhằm xác minh thông tin cung cấp. Bên cạnh đó, DOC cũng cho phép các bên nộp bình luận về phạm vi sản phẩm (case brief) trong vòng 30 ngày sau ngày ban hành kết luận sơ bộ phạm vi sản phẩm (ngày ban hành kết luận sơ bộ phạm vi sản phẩm là ngày 6/5/2025) và phản biện về phạm vi sản phẩm (rebuttal brief) trong vòng 7 ngày sau thời hạn nộp bình luận về phạm vi sản phẩm.

Theo dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về chống bán phá giá vào ngày 21/7/2025 (có thể được gia hạn).

Để đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp liên quan theo sát diễn biến của vụ việc, đồng thời tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, bởi vì vẫn có thể thay đổi mức thuế tại kết luận cuối cùng.