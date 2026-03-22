Mỹ-Israel giáng đòn mạnh vào cơ sở hạt nhân của Iran ở Natanz

Hoàng Vân |

Sáng 21/3, Mỹ và Israel đã tiến hành một chiến dịch phối hợp, giáng đòn mạnh vào khu phức hợp làm giàu uranium Shahid Ahmadian-Roshun ở Natanz.

- Ảnh 1.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị Mỹ-Israel tấn công, ngày 21/3/2026.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã chính thức xác nhận vụ tấn công vào một trong những cơ sở an ninh và chiến lược quan trọng nhất của nước này.

Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công nhắm vào các xưởng kỹ thuật và các tòa nhà trên mặt đất của khu phức hợp, nhưng mức độ tàn phá chính xác bên trong các hầm ngầm chứa máy ly tâm làm giàu uranium vẫn đang được các chuyên gia quân sự phân tích.

Theo các chuyên gia, vụ việc này đã leo thang cuộc đối đầu kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran thành một cuộc xung đột quân sự trực tiếp, mà hậu quả của nó có thể định hình lại cục diện địa chính trị của khu vực.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vụ nổ, các quan chức hạt nhân Iran đã nhanh chóng trấn an công chúng và cộng đồng quốc tế về những rủi ro môi trường.

Một thông báo đặc biệt từ tổ chức này nhấn mạnh, không phát hiện rò rỉ phóng xạ nào tại cơ sở Natanz.

Hệ thống giám sát cho thấy, mức độ phóng xạ bình thường, và không có nguy hiểm tức thời nào đối với cư dân của các khu vực lân cận hoặc tỉnh Isfahan.

Các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, khống chế ảnh hưởng của vụ nổ, và đánh giá tình trạng của các lò phản ứng và cơ sở lưu trữ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, thiệt hại vật chất đối với cơ sở hạ tầng ở mức độ này luôn tiềm ẩn những rủi ro về sự cố công nghệ có thể bộc lộ trong quá trình khắc phục.

Các nhà phân tích quốc tế xem cuộc tấn công này là dấu hiệu cho thấy Mỹ và Israel đang chuyển sang chiến lược "chủ động phá bỏ" tham vọng hạt nhân của Iran, mà không cần chờ đợi các giải pháp ngoại giao.

Một cuộc tấn công trực tiếp vào Natanz buộc Iran phải đáp trả mạnh mẽ, có khả năng dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện khắp vùng Vịnh Ba Tư.

Trong khi các cường quốc thế giới đang kêu gọi kiềm chế, thị trường dầu mỏ đã phản ứng với tin tức này bằng một đợt tăng giá mạnh, lo ngại về việc phong tỏa các tuyến vận chuyển để đáp trả hành động gây hấn.

Tình hình xung quanh khu phức hợp hạt nhân vẫn vô cùng căng thẳng, vì Natanz đã là biểu tượng cho chủ quyền công nghệ của Iran trong nhiều thập kỷ, và một cuộc tấn công vào cơ sở này được Iran coi là lời tuyên bố chiến tranh toàn diện với kết quả khó lường đối với tất cả các bên.

Theo Avia-pro
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

