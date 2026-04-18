HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ - Iran nối lại đàm phán vào 20/4 tại Pakistan?

Quỳnh Như |

Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 20/4, trong bối cảnh thời hạn ngừng bắn cận kề và cảnh báo cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump về khả năng tái leo thang xung đột.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại Islamabad vào thứ Hai (ngày 20/4), dù thời điểm chính thức vẫn chưa được công bố.

Nguồn tin cho biết nhóm đàm phán của Tổng thống Donald Trump đã trong trạng thái sẵn sàng, chờ khởi động vòng đàm phán mới.

Trong khi đó, CNN dẫn nguồn từ phía Iran cho biết các phái đoàn hai nước dự kiến sẽ đến Islamabad vào Chủ nhật (19/4), với vòng đàm phán có thể diễn ra ngay sau đó.

Theo Al Jazeera , mọi sự chú ý đổ dồn về Islamabad khi Pakistan chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương. Nhiều tuyến đường được dọn dẹp, trang trí, trong khi giao thông công cộng tạm thời bị hạn chế để phục vụ an ninh.

Khoảng 20.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát, quân đội và lực lượng bán quân sự, dự kiến được huy động nhằm đảm bảo an toàn cho các cuộc đàm phán.

Vai trò trung gian của Pakistan tiếp tục được củng cố sau chuyến thăm Tehran kéo dài 3 ngày của Tư lệnh quân đội Asim Munir. Trong chuyến đi, ông Asim Munir đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng nhiều quan chức cấp cao, tập trung vào các giải pháp đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực.

Tuyên bố của quân đội Pakistan cho biết thêm, chuyến thăm này phản ánh mong muốn của Islamabad trong việc tăng cường mối quan hệ với Tehran cũng như quyết tâm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho xung đột Trung Đông.

Mỹ có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn nếu không đạt được thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận nào trước thứ Tư (22/4), làm dấy lên nguy cơ tái diễn hành động quân sự.

"Có lẽ tôi sẽ không gia hạn… Khi đó sẽ có phong tỏa, và thật không may, chúng ta có thể phải nối lại các cuộc tấn công", ông phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được. Tuy nhiên, với các lập trường còn nhiều khác biệt, giới quan sát cho rằng vòng đàm phán tại Islamabad sẽ mang tính quyết định đối với cục diện sắp tới.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại