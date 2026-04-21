Mỹ-Iran nhận thức được ‘hậu quả không thể gánh chịu’

Theo tờ Financial Times của Anh, cuộc khủng hoảng xung quanh Iran vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, chiến tranh hiện có nhiều khả năng leo thang hơn là được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng các vấn đề then chốt trong việc giải quyết xung đột ở Trung Đông đã được xác định.

Financial Times cho biết, tin tốt là cả Iran và Mỹ đều muốn một thỏa thuận hòa bình bởi họ nhận thức được cái giá phải trả của một cuộc xung đột, đồng thời cũng nhận thức rõ được những hậu quả mà mình không thể vượt qua.

Trong khi người Iran hiểu rõ họ dễ bị tổn thương như thế nào trước các cuộc không kích tiếp theo của Mỹ và Israel thì Tổng thống Donald Trump cũng nhận ra mối đe dọa to lớn đối với nền kinh tế toàn cầu xuất phát từ việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Tuy nhiên, tin xấu là cả hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau và vẫn bất đồng về tất cả các vấn đề then chốt cần giải quyết.

Những vấn đề này bao gồm: Kế hoạch phát triển tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran, cùng với việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran; tương lai của Lebanon và Israel cùng với sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hezbollah và quyền tự do hàng hải trên eo biển Hormuz.

Tác giả cho biết thêm, trong điều kiện bình thường, việc gỡ rối tất cả những vấn đề này sẽ mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu không thể chờ đợi hàng tháng trời để các cuộc đàm phán mang lại kết quả, bởi ngày nào eo biển Hormuz còn bị phong tỏa thì giá năng lượng sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao.

Như bài báo đã đề cập, tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay ở châu Âu có thể trở nên rõ ràng trong vài tuần tới, còn nông dân trên toàn thế giới đang lo sợ trước giá phân bón tăng cao, khiến điều này sẽ sớm ảnh hưởng đến giá lương thực.

Ngoài ra, việc Mỹ phong tỏa Iran cũng sẽ làm tăng áp lực kinh tế trực tiếp lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Những câu hỏi then chốt hiện nay là: Liệu áp lực kinh tế ngày càng gia tăng có buộc cả hai bên phải đạt được thỏa thuận nhanh chóng về mặt ngoại giao hay không? Hay khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa Iran và Mỹ sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong đàm phán và một vòng leo thang xung đột mới sẽ bùng phát?

Tờ báo Anh nhấn mạnh, cả hai kết quả đều có thể xảy ra, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy sự leo thang căng thẳng sẽ tiếp tục. Mặc dù hai bên có thể không tấn công nhau nữa, nhưng eo biển Hormuz sẽ vẫn bị tắc nghẽn đối với hàng hải quốc tế.

Và nếu hai bên không chịu nhượng bộ khiến kịch bản đàm phán tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu, Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến ​​điều tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng này.