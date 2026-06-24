Mỹ - Iran lại tranh cãi; "đảo ngược kinh ngạc" tại Thượng viện Mỹ

Mỹ và Iran tranh cãi về việc Tehran đồng ý cho phép Liên hợp quốc (LHQ) thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này.

Bất đồng về vấn đề thanh tra hạt nhân diễn ra, tổng thống Iran đang có cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải của Pakistan, đồng thời các phái đoàn của Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đàm phán tại Thụy Sĩ.

Hôm 23-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng các thanh tra viên của LHQ không có lịch trình kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị Mỹ ném bom vào năm ngoái. Tuyên bố này bác bỏ những bình luận mà Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đưa ra một ngày trước đó.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump hôm 23-6 cho hay nếu Iran không chấp thuận việc thanh tra, ông sẽ lập tức cắt đứt đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm không cần phải vội vã bắt đầu các cuộc thanh tra đó ngay lập tức.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về vai trò tiềm năng của tổ chức này. IAEA đã liên tục ra vào Iran kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày của Israel vào năm 2025 nhưng vẫn chưa được cấp quyền tiếp cận các cơ sở làm giàu hạt nhân từng bị Mỹ ném bom.

Theo IAEA, Iran vẫn kiên quyết khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình, dù nước này đang sở hữu lượng uranium làm giàu ở mức độ cao có thể dùng để chế tạo bom nguyên tử nếu họ muốn.

Cũng trong ngày 23-6, Thượng viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giải quyết cuộc xung đột do chính quyền của ông tự phát động và giờ đây lại cần quốc hội cấp ngân sách để duy trì.

Đây là lần thứ 10 Thượng viện cố ngăn chặn cuộc xung đột này và kết quả bỏ phiếu 50-48 là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc so với trước đây. Mặc dù nghị quyết chủ yếu mang tính biểu tượng và không có đầy đủ hiệu lực pháp lý, nó phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn từ một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện đối với cuộc xung đột. Hạ viện cũng đã thông qua nghị quyết này vào đầu tháng.