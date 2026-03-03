Mỹ, Hàn muốn trao công nghệ, Trung Quốc 2 lần lên tiếng nhưng Việt Nam nhắm nước làm dự án quốc gia đại sự chưa từng có

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009. Nhưng sau đó, vào năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Đứng trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng, Quốc hội đã xem xét, thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ có các quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Vào 4/2/2025, tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng đánh giá phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.﻿

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai dự án điện hạt nhân. Trong thời gian qua, nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân. Cụ thể, Trung Quốc đã 2 lần lên tiếng thể hiện mong muốn hợp tác. Vào ngày 7/3/2025, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn công trình điện lực Trung Quốc (CPECC), CPECC bày tỏ mong muốn tham gia phát triển điện hạt nhân. Và vào ngày 14/4/2025, Công ty CP FECON và PowerChina ký hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi và logistics.

Không chỉ Trung Quốc, Mỹ cũng đã ngỏ ý mong muốn tham gia dự án điện hạt nhân của Việt Nam. Trong ngày đầu tiên của vòng đàm phán thứ 2 Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ (19-22/5/2025 tại Washington D.C), hai bên thống nhất chia sẻ thông tin, tiến tới ký MOU giữa Westinghouse và Petrovietnam về phát triển điện hạt nhân. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư hạ tầng năng lượng (PPP, BOT), chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực kỹ thuật cho ngành điện hạt nhân.

Mới đây, ngày 2/2/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Doosan Enerbility (Hàn Quốc) do ông Yun Yo Han- Phó Chủ tịch điều hành công ty Doosan Enerbility dẫn đầu, về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Theo đại diện Doosan, tập đoàn mong muốn được tìm hiểu thêm về quan điểm, lộ trình cũng như các điều kiện chính sách của Việt Nam đối với lĩnh vực điện hạt nhân trong thời gian tới, qua đó xác định khả năng và phạm vi tham gia phù hợp.

Trước đó, một doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam làm điện hạt nhân. Cụ thể, vào 24/02/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Lee Kye-In, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty POSCO International, doanh nghiệp này thể hiện thế mạnh trong việc thiết kế, sản xuất, thi công các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ (SMR), nên sẵn sàng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Thực tế, Việt Nam đã đám phán với Nga để đẩy mạnh triển khai dự án điện hạt nhân. Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhà điều hành cũng hoàn thành xây dựng thể chế, triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực...

Hiện nay, Nga đang thống trị trên thị trường năng lượng hạt nhân, vượt qua Mỹ, “sản xuất gần như toàn bộ nguồn nhiên liệu của thế giới” cho các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). SMR là nguồn năng lượng nhỏ gọn và hiệu quả, vượt qua các nhà máy hạt nhân truyền thống khổng lồ về mặt năng lượng, mạnh hơn gấp ba lần.

Trong quá trình xây dựng, Nga thường áp dụng các mô hình 3D tiên tiến để thiết kế và thi công như xây nhà máy điện hạt nhân Akkuyu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Công nghệ này tạo ra mô phỏng chính xác về cấu trúc, thiết bị và quy trình vận hành, cho phép kiểm tra và điều chỉnh thiết kế trước khi triển khai thực tế, giúp phát hiện và khắc phục các vấn đề tiềm ẩn từ sớm.

Hệ thống điều khiển và giám sát tại nhà máy điện hạt nhân được số hóa và tự động hóa, đảm bảo an toàn và hiệu quả cao. Công nghệ cho phép theo dõi và kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhà máy từ xa, hỗ trợ giám sát liên tục và phát hiện sớm các bất thường. Các thuật toán tiên tiến cũng giảm thiểu rủi ro sự cố và đảm bảo phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, vào tháng 9, Nga tuyên bố sẽ xây dựng hệ thống điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới sử dụng chu trình nhiên liệu khép kín tại vùng Tomsk, dự kiến ra mắt vào năm 2030, theo Interesting Engineering. Công nghệ chu trình nhiên liệu khép kín cho phép tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, chiết xuất các vật liệu còn hữu ích như plutonium và uranium để chế tạo thành nhiên liệu mới. Nhờ đó, nguồn nhiên liệu được tận dụng tối đa, đồng thời khối lượng và độc tính của chất thải cùng cũng giảm đáng kể.