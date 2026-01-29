Mỹ, Greenland và Đan Mạch bắt đầu đàm phán ngoại giao

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Đan Mạch, quan chức cấp cao từ Đan Mạch, Greenland và Mỹ gặp nhau hôm 28/1 để "thảo luận về cách thức giải quyết những lo ngại của Mỹ về an ninh ở Bắc Cực, nhưng vẫn đảm bảo tôn trọng lằn ranh đỏ của Vương quốc Đan Mạch".

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tiến lộ Washongton đã thiết lập quy trình liên quan đến Greenland, và sẽ tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật với quan chức từ Greenland và Đan Mạch về vấn đề này.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tái khẳng định mục tiêu tiếp quản Greenland. (Ảnh: Reuters)

Những lời kêu gọi liên tục của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ kiểm soát Greenland , viện dẫn mối lo ngại an ninh quốc gia liên quan đến Nga và Trung Quốc có thể làm rạn nứt liên minh xuyên Đại Tây Dương trước khi tranh chấp chuyển sang con đường ngoại giao.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, ông Trump cho rằng Mỹ và đồng minh Bắc Cực phương Tây có thể đạt được thỏa thuận mới về hòn đảo chiến lược này, đáp ứng mục tiêu của Washington về hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) và quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đồng thời ngăn chặn tham vọng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.

“Đây là thỏa thuận mà tất cả đều hài lòng. Đó là thỏa thuận dài hạn, thỏa thuận tối thượng, đặt mọi bên vào vị thế rất tốt, đặc biệt là về an ninh và khoáng sản” , ông Trump nói với báo chí. “ Đây là thỏa thuận mang tính lâu dài".

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 20/1 tại Nhà Trắng nhân 1 năm ngày quay trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ và NATO sẽ đạt được thoả thuận về tương lai của Greenland. “Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp mà cả NATO và Mỹ sẽ rất hài lòng” , ông nói.

Greenland là một phần của Đan Mạch từ hơn 300 năm qua. Hòn đảo ban đầu là thuộc địa và từ năm 1979 trở thành vùng lãnh thổ tự trị. Năm 2008, hòn đảo thông qua Đạo luật Tự trị, cho phép quyền tự quản lớn hơn, song trách nhiệm về quốc phòng và đối ngoại vẫn thuộc về Đan Mạch.

Nằm giữa Mỹ và Nga, Greenland sở hữu vị trí chiến lược then chốt, ngày càng được đánh giá cao về ý nghĩa quốc phòng và đang dần trở thành điểm nóng địa chính trị trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu gia tăng. Sự tan chảy của băng ở Bắc Cực không chỉ làm thay đổi môi trường tự nhiên mà còn mở ra những tính toán mới về an ninh và ảnh hưởng toàn cầu.