Mỹ giới hạn xuất khẩu công nghệ, đe dọa tương lai ngành bán dẫn Trung Quốc

Hôm 12-8, Cục Công nghiệp và an ninh (BIS), một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ, công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Các biện pháp có hiệu lực từ ngày 15-8 áp dụng cho một số công nghệ sản xuất chip và động cơ tuabin khí tiên tiến.

Dù Trung Quốc không chính thức bị đề cập, các nhà phân tích nhận định những hạn chế mới của Mỹ rõ ràng nhắm vào Bắc Kinh.

Bà Shang Manjun, một nhà phân tích của công ty tư vấn bán dẫn ICwise có trụ sở tại Trung Quốc, cho rằng "Mỹ đang nhắm đến tương lai". Theo bà, việc hạn chế xuất khẩu đối với phần mềm được sử dụng để thiết kế chip tiên tiến là "con át chủ bài" mà Washington chưa từng sử dụng trước đây.

Hiện nay, ngành công nghiệp chip của Trung Quốc phụ thuộc vào phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) tiên tiến do công ty Mỹ cung cấp.

Ngành bán dẫn ở Trung Quốc chưa phát triển đến mức đòi hỏi phần mềm thiết kế cho các chip có cấu trúc GAA phức tạp. Tuy nhiên, một giám đốc điều hành công ty phần mềm Trung Quốc nói với South China Morning Post rằng Trung Quốc sẽ cần đến phần mềm này một khi đi vào sản xuất chip theo quy trình 3 nanomet (nm). Đây là quy trình tiên tiến đang được cả tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) và TSMC (Đài Loan) ứng dụng.

Giám đốc điều hành trên chỉ ra rằng các công ty Trung Quốc đang đi sau ít nhất 1 hoặc 2 thế hệ công nghệ so với các nhà sản xuất lớn của Mỹ.

Cũng theo báo South China Morning Post, bên cạnh phần mềm, Mỹ còn hạn chế xuất khẩu 2 chất nền bán dẫn oxit gali và kim cương. Oxit gali và kim cương có thể chịu được ở điện áp và nhiệt độ cao hơn đáng kể so với vật liệu chip thông thường như silicon.

Theo BIS, lệnh cấm xuất khẩu đối với hai loại vật liệu này sẽ ngăn chúng xuất hiện trong chip phục vụ các ứng dụng quân sự.