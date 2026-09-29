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Mỹ giao trực thăng AH-6i Little Bird đầu tiên cho đối tác Đông Nam Á

Bạch Dương
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Những chiếc trực thăng tấn công - trinh sát hạng nhẹ Boeing AH-6i Little Bird đầu tiên do Lục quân Hoàng gia Thái Lan đặt hàng đã được giao.

- Ảnh 1.

Thông tin này được nhà báo người Thái Lan Wuthi11 đưa tin trên mạng xã hội X, kèm theo một video ghi lại quá trình vận chuyển số phương tiện nói trên.

Tổng cộng Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã đặt mua 8 chiếc AH-6i để thay thế phi đội 7 trực thăng tấn công AH-1F Cobra hiện có. Tổng chi phí ước tính tối đa của gói trang thiết bị này, bao gồm vũ khí, huấn luyện và hậu cần là 400 triệu USD.

Những chiếc trực thăng AH-6i Little Bird đầu tiên của Thái Lan đã cập cảng.

Vào tháng 9/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp trực thăng cho Thái Lan theo chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài.

Sau đó Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Boeing về việc sản xuất và giao một lô máy bay lên thẳng AH-6i.

Chiếc AH-6i đầu tiên trong đơn đặt hàng của Thái Lan đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 22/8/2024, tại cơ sở của Boeing ở Mesa, Arizona.

Hiện tại 7 chiếc máy bay còn lại đang trong các giai đoạn sản xuất khác nhau. Sau khi hoàn thành, Boeing cũng sẽ huấn luyện phi công Thái Lan tại cơ sở Mesa của hãng và tại thao trường Yuma của Quân đội Mỹ.

Ngay từ tháng 1/2026, Trung tâm Hàng không Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức lễ trao phù hiệu AH-6i cho nhóm phi công, kỹ thuật viên và các quân nhân đầu tiên được chọn để làm chủ loại trực thăng mới.

AH-6i là phiên bản xuất khẩu của dòng trực thăng tấn công hạng nhẹ Little Bird. Máy bay được trang bị hệ thống giám sát quang điện tử và có thể sử dụng các loại vũ khí hàng không có hoặc không điều khiển, bao gồm cả tên lửa AGM-114 Hellfire.

Thái Lan có thể sẽ là khách hàng cuối cùng của dòng trực thăng AH-6i bởi vào tháng 2/2025, người phát ngôn của Boeing - ông Mark Ballew cho biết họ dự định đóng cửa dây chuyền sản xuất Little Bird tại Mesa sau khi hoàn thành 8 chiếc cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan, trừ khi nhận được đơn đặt hàng mới.

Hiện tại dòng trực thăng này đang được sử dụng bởi Quân đội Hoàng gia Thái Lan và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia.

Theo Militarnyi
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AH-6i

thái lan

Boeing

Bộ Quốc phòng Mỹ

trực thăng tấn công

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