Mỹ giải thích sự vượt trội của hàng không Liên Xô bằng công nghệ ngoài hành tinh

Sao Đỏ
|

Những công nghệ đặc biệt mà Liên Xô từng ứng dụng cho lĩnh vực quân sự được so sánh như sản phẩm của một nền văn minh ngoài trái đất.

- Ảnh 1.

Chính phủ Mỹ vừa giải mật một loạt tài liệu mới về UFO, trong đó ngoài những nội dung thông thường, họ còn mô tả các sự kiện mà Không quân Liên Xô đã điều động toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu để đánh chặn các vật thể bay không xác định.

Những tài liệu được Lầu Năm Góc giải mật mô tả một số trường hợp phi công Liên Xô truy đuổi UFO bằng 17 máy bay chiến đấu MiG và cũng cố gắng chặn bắt toàn bộ nhóm gồm 23 vật thể bay ở độ cao cực đại 21km.

Trong báo cáo của mình, Quân đội Mỹ cho rằng vì một số máy bay chiến đấu Liên Xô thời đó có khả năng hoạt động hiệu quả ở độ cao mà ngay cả nhiều tiêm kích hiện đại cũng không thể đạt tới, nên có thể Liên bang Xô Viết đã sử dụng công nghệ có nguồn gốc từ ngoài hành tinh.

Trước đây, Quốc hội Mỹ từng tuyên bố Nga và Trung Quốc có thể đã nhận được "công nghệ phi nhân loại" từ người ngoài hành tinh và sau đó sử dụng nó để phát triển tên lửa của họ.

- Ảnh 2.

Tiêm kích MiG-25 được phía Mỹ nghi ngờ ứng dụng công nghệ ngoài hành tinh.

Tại các phiên điều trần về UFO, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa - ông Andrew Ogles đã nghiêm túc đề xuất những thành công của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực tên lửa có thể là do sử dụng công nghệ có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên phía Nga nhận xét rõ ràng đây là một nỗ lực của người Mỹ nhằm giải thích những thất bại liên tiếp của chính họ và sự vượt trội về công nghệ ngày càng tăng nhanh của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự.

Theo Topwar
