Mỹ gặp đại diện EU và Ukraine tại Geneva để thảo luận kế hoạch hòa bình

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ đến Geneva để tham gia vòng thảo luận về kế hoạch hòa bình dành cho Ukraine do Washington đề xuất, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã có mặt tại Geneva trước đó, theo quan chức Mỹ xác nhận.

Theo các quan chức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ vào 23/11 để bàn về kế hoạch này. Một phái đoàn Ukraine dự kiến tới nơi vào tối cùng ngày. Ông Witkoff và Rubio sẽ có mặt vào ngày mai.

Ông Steve Witkoff, Trợ lý Tổng thống Mỹ và Đặc phái viên về Phái bộ Hòa bình, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Kiev được cho là có thời hạn đến 27/11 để chấp thuận kế hoạch, nhưng thời hạn này có thể được gia hạn nhằm hoàn thiện các điều khoản. Việc bất ngờ đưa ra kế hoạch đối với Tổng thống Zelensky, cùng với việc rò rỉ bản dự thảo, lập tức gây chấn động tại Kiev.

Điện Kremlin từ chối phản hồi những tuyên bố công khai từ EU, gọi đây là “ngoại giao loa phóng thanh”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thừa nhận EU không được thông báo về kế hoạch trước đó. Ông Zelensky cũng đã điện đàm khẩn cấp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Hạ nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna kêu gọi ông Zelensky chấp nhận thỏa thuận và cho rằng đây là “con đường duy nhất để chấm dứt xung đột”.

Lãnh đạo 8 quốc gia Bắc Âu và Baltic (Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy, Thụy Điển) cho biết họ đã nói chuyện với ông Zelensky và tái khẳng định ủng hộ Kiev.

Tuyên bố chung cho rằng: “Cho đến nay Nga vẫn chưa cam kết ngừng bắn hay bất kỳ bước đi nào hướng tới hòa bình". Nhóm này cũng ủng hộ tăng cường trừng phạt và mở rộng các biện pháp kinh tế nhằm vào Nga.

Thụy Điển mô tả gánh nặng hỗ trợ quân sự cho Ukraine hiện nay là “không thể duy trì lâu dài”. Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nói với Politico rằng dù các nước đồng minh đều tỏ ra quyết tâm như nhau, nhưng đóng góp thực tế rất không đồng đều.

Bà nêu rõ sự thiếu cân đối: “ Các nước Bắc Âu, với dân số dưới 30 triệu người, đang cung cấp một phần ba tổng hỗ trợ quân sự mà toàn bộ các nước NATO - gần một tỷ dân - cung cấp trong năm nay. Điều này là không bền vững và hoàn toàn không hợp lý”.

Theo bà, những con số này cho thấy người Bắc Âu đang làm rất nhiều, trong khi nhiều nước khác lại không làm đủ.