Một cuộc khảo sát toàn diện cho ngành công nghiệp Mỹ đã được tiến hành. Yêu cầu này, do Văn phòng điều hành chương trình hệ thống tác chiến mặt đất (PEO GCS) đưa ra, nhằm tìm kiếm thông tin chi tiết về năng lực công nghiệp để hỗ trợ sản xuất hàng loạt xe tăng M1E3 Abrams trong tương lai.

Theo thông báo, Trưởng dự án Abrams đang thu thập phản hồi bằng văn bản từ các công ty có thể chứng minh kinh nghiệm trong sản xuất xe chiến đấu mặt đất có bánh xích.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng sáng kiến này không chỉ bao gồm việc lắp ráp các thành phần cũ mà còn cả việc sản xuất, mua sắm và lắp đặt thành phần công nghệ mới, cùng với việc thử nghiệm và xác minh những hệ thống con tiên tiến.

Bảng câu hỏi được phân phối cho ngành công nghiệp nêu rõ một loạt các lĩnh vực kỹ thuật. Người trả lời được yêu cầu trình bày chi tiết khả năng sản xuất các module thay thế đường dây, hộp điện tử, cụm màn hình và linh kiện phân phối điện.

Họ cũng được yêu cầu mô tả kinh nghiệm tích hợp phần cứng thông tin liên lạc, hệ thống chỉ huy chiến đấu, công nghệ bảo trì dự đoán và hệ thống kiểm soát hỏa lực, bao gồm thiết bị ngắm tiên tiến, ổn định và ứng dụng laser.

Quân đội cũng yêu cầu các nhà thầu giải thích kinh nghiệm của họ về quản lý cấu hình, giám sát chuỗi cung ứng và hệ thống kiểm tra chất lượng. Người trả lời phải chứng minh khả năng quản lý các đề xuất thay đổi kỹ thuật, theo dõi cấu hình xe theo số sê ri và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng.

PEO GCS cũng nhấn mạnh vào sự sẵn sàng của cơ sở vật chất. Các nhà thầu phải phác thảo cơ sở hạ tầng sản xuất, thiết bị và công cụ để chế tạo xe xích hạng nặng. Điều này bao gồm phòng thí nghiệm hệ thống truyền động, năng lực chế tạo giáp, cơ sở sơn và lưu trữ, cũng như hậu cần để cơ động xe đã hoàn thiện.

Ngoài ra nhà sản xuất tiềm năng phải mô tả cách họ sẽ điều chỉnh các dây chuyền sản xuất hiện có, hoặc xây dựng cơ sở mới cho chương trình Abrams M1E3.

Câu hỏi khảo sát mở rộng đến bộ kỹ năng của lực lượng lao động, quyền hạn an ninh và việc xử lý tài liệu mật, phản ánh tính chất nhạy cảm của chương trình. Các công ty phải xác định xem họ có đủ quyền hạn cơ sở vật chất để quản lý dữ liệu thuộc Chương trình Truy cập Đặc biệt hay không.

Phản hồi phải được nộp trước ngày 2 tháng 9 năm 2025, với sự giám sát của Bộ Tư lệnh Hợp đồng Lục quân tại Detroit Arsenal. Mặc dù cuộc khảo sát không cấu thành một hợp đồng được trao, nhưng nó thể hiện bước tiến lớn đầu tiên của Quân đội Mỹ trong việc xây dựng năng lực công nghiệp cho xe tăng Abrams M1E3.

Xe tăng Abrams M1E3 trước đây được gọi là AbramsX.

Chương trình Abrams M1E3 nhằm hiện đại hóa lực lượng thiết giáp hạng nặng của Mỹ, cỗ chiến xa này với khả năng bảo vệ, tính cơ động và hệ thống kỹ thuật số được nâng cấp, đồng thời tinh giản hậu cần và giảm chi phí duy trì.

Lục quân Mỹ mô tả xe tăng này là sự cân bằng giữa sức mạnh chiến đấu và khả năng sống sót lâu dài, tích hợp công nghệ mới vào một nền tảng được thiết kế để duy trì khả năng hoạt động trong môi trường cạnh tranh.

Khi Washington đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng trên quy mô lớn với các đối thủ ngang tầm, việc đảm bảo sản xuất xe bọc thép trong nước là ưu tiên hàng đầu.

Bằng cách nêu rõ yêu cầu về kiểm soát hỏa lực, bảo trì dự đoán, hệ thống phòng vệ chủ động và tích hợp kỹ thuật số tiên tiến, Quân đội Mỹ đang thể hiện kỳ vọng rằng Abrams M1E3 sẽ không chỉ kế thừa di sản của M1 Abrams mà còn thích ứng với nhu cầu chiến trường hiện đại.