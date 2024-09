Chính quyền tổng thống Biden vừa đưa ra một đề xuất nhằm cấm hoàn toàn phần mềm do Trung Quốc phát triển trong các ô tô kết nối Internet tại Mỹ. Động thái này được cho là vì lý do an ninh quốc gia, do lo ngại các cơ quan tình báo Trung Quốc theo dõi người Mỹ hoặc xâm nhập vào cơ sở hạ tầng quan trọng thông qua hệ thống điện tử của ô tô.