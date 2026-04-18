Mỹ đưa ra 'phản ứng quá mức' khi đánh chặn máy bay Tu-142 của Nga

Phản ứng thái quá của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đối với hoạt động của máy bay chống tàu ngầm Tu-142 thuộc Hải quân Nga ngoài khơi Alaska là một hành động phô trương sức mạnh quá mức.

Tạp chí National Interest (NI) đã đưa ra lời nhận xét về việc Mỹ và Canada sử dụng hàng chục máy bay chỉ để chặn chiếc phi cơ này.

Các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II đã được điều động để đánh chặn chiếc Tu-142 Bear. Theo tác giả bài báo, phản ứng của Mỹ cho thấy "bất chấp cuộc chiến với Iran, Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng sử dụng vũ lực ở bất cứ đâu trên thế giới".

Đáng chú ý là một số quốc gia thường xuyên "thăm dò" vùng nhận dạng phòng không của các đối thủ tiềm năng. Điều này cho phép họ kiểm tra thời gian phản ứng của đối phương trước một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Đầu tháng 3 năm nay, có thông tin cho biết NORAD đã triển khai 12 máy bay để đánh chặn biên đội Tu-142 gần Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska và Canada. Ngoài tiêm kích F-22 và F-35, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker và "radar bay" E-3 Sentry cũng được điều động.

Máy bay tuần tra - săn ngầm Tu-142 của Hải quân Nga.

Máy bay tuần tra - săn ngầm Tu-142 là biến thể đặc biệt của máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear. Nó chính thức cất cánh lần đầu tiên vào tháng 12/1972. Đây chính là chiếc phi cơ săn ngầm lớn nhất thế giới.

Phi hành đoàn tiêu chuẩn của chiếc máy bay tuần tra săn ngầm cỡ lớn Tu-142 có tổng cộng 9 người, gồm: Chỉ huy, phó chỉ huy, hoa tiêu, kỹ sư, nhân viên phụ trách thiết bị dò tìm.

Trái tim của Tu-142 là 4 động cơ turbine cánh quạt kép quay trái chiều NK-12MP (mạnh nhất dòng động cơ phản lực cánh quạt) cho tốc độ tối đa 925km/h, bán kính chiến đấu 6.500km, trần bay 12.000m.

Tu-142 có thể thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm đại dương đường dài, hoạt động tìm kiếm cứu hộ, theo dõi tàu ngầm hạt nhân đối phương. Liên Xô đã sản xuất tổng cộng 100 chiếc phi cơ đặc biệt này.

Hiện tại chỉ còn Hàng không Hải quân Nga là còn sử dụng "Thợ săn tàu ngầm" Tu-142 Bear, bởi Hải quân Ấn Độ và Ukraine đã loại biên những chiếc phi cơ cỡ lớn này từ lâu.

Về vũ khí, Tu-142 được trang bị pháo 23mm ở đuôi tương tự như chiếc Tu-95. Nó có thể mang 400 phao sonar, bom FAB-250, bom chống tàu ngầm PLAB-50 và PLAB-250, ngư lôi, thủy lôi, tên lửa không đối hải.

Mặc dù là một máy bay tác chiến lợi hại, gây ấn tượng mạnh cho những người quan sát, đặc biệt là ở phía đối thủ, nhưng chiếc Tu-142 cũng mang trong mình khá nhiều nhược điểm.

Điển hình là chi phí hoạt động của Tu-142 rất tốn kém, động cơ với cánh quạt kép quay ngược chiều của nó phức tạp, dễ hỏng hóc, thời gian bảo dưỡng lâu, độ ồn cao và tiêu tốn nhiều nhiên liệu, dẫn đến việc ngay cả Nga cũng đang tính đến khả năng sớm loại biên.