Mỹ đưa ra ‘bài kiểm tra lòng trung thành' đối với các thành viên NATO

Mỹ gần đây đã gửi cho các thành viên NATO một tài liệu chứa loạt câu hỏi, nhằm đánh giá mức độ ủng hộ của họ đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Một người vẫy cờ ủng hộ lực lượng quân đội Mỹ.

Theo nguồn tin trích dẫn từ bản sao mà họ đã xem xét, chính phủ các nước NATO được hỏi liệu họ có “công khai ủng hộ” các sáng kiến chính sách đối ngoại của Mỹ, bao gồm cả các sáng kiến ở Trung Đông và Tây bán cầu, hay không.

Mỹ cũng muốn biết các quốc gia riêng lẻ đã áp đặt những “hạn chế” nào đối với lực lượng Mỹ hoạt động từ các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ.

Theo Bloomberg, câu trả lời có thể ảnh hưởng đến các quyết định về việc phân bổ năng lực quân sự của Mỹ giữa những thành viên NATO.

Cuộc thử thách lòng trung thành này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống ở châu Âu, khi ông Trump liên tục cáo buộc các thành viên NATO dựa vào sự bảo vệ của Mỹ, trong khi không đóng góp đủ cho quốc phòng của chính họ.

Ông Trump từ lâu đã là người chỉ trích gay gắt chi tiêu quốc phòng của các nước NATO, liên tục cáo buộc các thành viên châu Âu thiếu hụt ngân sách cho quân đội, và thực chất dựa vào Mỹ để tài trợ cho quốc phòng của họ.

Đầu mùa Hè năm nay, ông Trump đã nhắc lại những lời chỉ trích của mình trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, nói Mỹ "chi nhiều tiền cho NATO hơn bất kỳ quốc gia nào khác, vượt xa mọi kỳ vọng, để bảo vệ họ mà không thu được bất kỳ lợi ích nào".

Tổng thống so sánh gần 1.000 tỷ USD chi tiêu quốc phòng hàng năm của Mỹ với chi tiêu nhỏ hơn đáng kể của từng đồng minh châu Âu.

Các thành viên NATO đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở The Hague về việc tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh lên 5% GDP vào năm 2035.

Ông Trump ca ngợi cam kết này là một chiến thắng cho Mỹ, nhưng sau đó đã đặt câu hỏi liệu tất cả các thành viên có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đó hay không.

Tuy nhiên, chi tiêu quốc phòng không phải là nguồn gốc duy nhất của căng thẳng.

Căng thẳng càng leo thang hơn nữa do cuộc chiến của Mỹ với Iran, khi ông Trump chỉ trích các đồng minh châu Âu vì từ chối tham gia trực tiếp hơn và phàn nàn "họ đã không ở bên cạnh chúng ta".

Một số thành viên NATO cũng từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự chung, để tiến hành các hoạt động tấn công chống lại Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi những hạn chế này là "đáng hổ thẹn", nói chúng đã đặt binh lính Mỹ "vào tình thế nguy hiểm".

Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự rộng khắp châu Âu, bao gồm hàng chục nghìn binh sĩ tại Đức.

Căn cứ không quân Ramstein là một trong những trung tâm quân sự quan trọng nhất bên ngoài nước Mỹ. Đây cũng là trung tâm hậu cần chủ chốt cho các hoạt động ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Những bất đồng ngày càng gia tăng đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở châu Âu về việc giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh.

Các quan chức châu Âu ngày càng thảo luận nhiều hơn về “quyền tự chủ chiến lược”, và sự cần thiết phải phát triển năng lực lớn hơn để bảo vệ lục địa, nếu các ưu tiên của Mỹ khác biệt so với phần còn lại của NATO.