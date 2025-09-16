Mỹ đưa máy bay ném bom B-21 Raider thứ hai vào thử nghiệm

Theo trang tin quân sự Militarnyi , việc bổ sung chiếc B-21 Raider thứ hai mở đường cho các giai đoạn thử nghiệm quan trọng, bao gồm nhiệm vụ chiến đấu và tích hợp vũ khí.

Việc bàn giao B-21 Raider được coi là bước tiến quan trọng hướng tới việc đạt được khả năng sẵn sàng hoạt động của máy bay ném bom tàng hình mới.

Theo đại diện Không quân Mỹ, việc vận hành nhiều máy bay tại căn cứ Edwards cung cấp cho nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm thực tế cần thiết, từ việc quản lý quy trình bảo trì đến đánh giá kỹ thuật và giải pháp hậu cần.

Chiếc B-21 thứ hai. Ảnh: Không quân Mỹ

Không quân Mỹ có kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc B-21 Raider, chi phí cho mỗi máy bay như vậy ước tính khoảng 639 triệu USD. Nếu theo đúng kế hoạch, các máy bay này sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030 và thay thế cho các máy bay ném bom chiến lược tầm xa cũ hơn như B-2 và B-1. Lô sản xuất đầu tiên gồm 6 chiếc, trong đó một chiếc đã cất cánh vào năm 2023.

B-21 Raider là một trong ba ưu tiên hiện đại hóa hàng đầu của Không quân Mỹ, cùng với máy bay chiến đấu F-35A và máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 Pegasus.

Máy bay ném bom hạng nặng B-21 Raider đang được phát triển bởi hãng Northrop Grumman. Xuất phát từ chương trình Máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRS-B), B-21 được thiết kế là máy bay ném bom chiến lược tàng hình với tầm hoạt động liên lục địa, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến cũng như thực hiện những cuộc tấn công chính xác. Máy bay có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân và thông thường.

Ngoài khả năng tấn công, B-21 còn có thể thu thập thông tin, giám sát và trinh sát, gây nhiễu điện tử, liên lạc.

B-21 là sự cải tiến đáng kể so với những phiên bản tiền nhiệm là B-2 Spirit và B-1 Lancer, máy bay có kích thước nhỏ hơn, tập trung vào tăng cường tầm bay và khả năng tàng hình.

Là máy bay thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới, B-21 kỳ vọng sẽ tạo thành xương sống cho sức mạnh của Không quân Mỹ trong tương lai.